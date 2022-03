Grüne Lunge: So bewertet die Stadt Bergheim die erneuten Randale

Bergheim -

Unbekannte haben in der Grünen Lunge im Bergheimer Zentrum randaliert. Wie dem Bergheimer Alexander Roentgen aufgefallen war, haben Unbekannte drei Bäume umgetreten und ein Feuer gemacht.

Die Polizei ermittelt wegen der Vorfälle an der Grünen Lunge in Bergheim. Alexander Roentgen Foto:

"Es erschüttert uns als Kreisstadt Bergheim, zu sehen, dass Menschen mutwillig das Eigentum anderer oder auch das Eigentum der Gesellschaft beschädigen", heißt es aus dem Bergheimer Rathaus.

Bergheim: Kirschen der Klimawette beschädigt

Wie die Stadtverwaltung erklärt, handele es sich bei den beschädigten Bäumen um drei Kirschen, die Bürgermeister Volker Mießeler für die Klimawette gepflanzt hatte. Die Bäume hätten keinen größeren Schaden genommen und sollen wieder eingesetzt werden, so Michael Robens, Büroleiter des Bürgermeisters. Die angezündeten Stützpfähle müssen ersetzt werden. Die Stadt Bergheim hat Anzeige erstattet.

Wie die Polizei erklärte, sei sie am Mittwochabend von Zeugen in die Grüne Lunge gerufen worden und habe die drei herausgerissenen Kirschen auf der Wiese zwischen Erftallee und Kennedystraße und die brennenden Stützpfähle bemerkt. Zunächst löschte Polizei mit einem Feuerlöscher, schließlich rückte auch noch die Feuerwehr an. "Wir haben die Ermittlungen aufgenommen", sagt Polizeisprecher Thomas Held auf Anfrage.

In der Grünanlage in Bergheimer Innenstadtnähe wird immer wieder randaliert. Der Bergheimer Peter Wittig räumt regelmäßig Müll weg, den Unbekannte dort hinterlassen. Die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise zu den aktuellen Vorfällen an 02233/520 oder per E-Mail. (nip)