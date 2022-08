Bauarbeiten ab Mittwoch: An der Theodor-Körner-Straße in Brühl muss gegraben werden

Brühl -

Entlang der Theodor-Körner- und Freiherr-vom-Stein-Straße wird in den kommenden Monaten gegraben und gebaut. Dort werden die laut Verwaltung dringend sanierungsbedürftigen Kanäle entlang der Theodor-Körner-Straße bis zur Einmündung in die Freiherr-vom-Stein-Straße außer Betrieb genommen und durch einen neuen Mischwasserkanal inklusive der dazugehörigen Grundstücksanschlussleitungen ersetzt.



Zudem sollen die „hydraulischen Überlastungen in den Mischwasserkanälen der Freiherr-vom-Stein-Straße“ beseitigt werden. Auf dem Abschnitt zwischen Josef-von-Görres- und der Ludwig-Jahn-Straße wird ein größerer Mischwasserkanal die beiden parallel verlaufenden Kanäle ersetzen.



Die Straße muss teilweise gesperrt werden

Die Arbeiten starten am Mittwoch, in der Anliegerstraße Theodor-Körner-Straße, wo die komplette Fahrbahndecke abgetragen werden muss. Die Straße wird abschnittsweise gesperrt und Parkverbote und Umleitungen ausgeschildert.



Fußgänger und Radverkehr kommen die Straße weiterhin durch. Zusätzlich wird die Einbahnstraßenregelung aufgehoben, um Wendemanöver zu ermöglichen.



In einem zweiten Bauabschnitt wird vom kommenden Frühjahr an in der Freiherr-vom-Stein-Straße gearbeitet. Auch dort wird es Einschränkungen geben. Wenn es die Witterung zulässt, sollen die Bauarbeiten Ende 2023 abgeschlossen sein.