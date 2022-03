Frühlingsmarkt lockt in Brühler City: Händler bieten Blumen, Deko und Keramik an

Brühl -

In der Brühler Innenstadt wird es am ersten April-Wochenende besonders bunt und geschäftig zugehen. Der Interessenbund der Brühler Einzelhändler Wepag initiiert von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. April, den Frühlingsmarkt. Dieser ist stets die erste Veranstaltung dieser Art im Jahresverlauf.

Auf Markt und Uhlstraße werden an rund 60 Ständen jede Menge bunte Blumen, kunstvolle floristische Trends und Gartendeko zu sehen und zu erstehen sein. Auch Keramik und Kunsthandwerk aus aller Welt können die Besucher bei den Händlern erwerben.

Schmuck aus Bernstein



Die Tischlerei Hüveler stellt ihre Handarbeiten aus, Honig gibt es von der Imkerei Cöllen. Auch eine Töpferin wird ihr Geschick an der Töpferscheibe vorführen. Eine große Auswahl an hölzernen Küchenhilfen und Naturwaren gibt es am Olivenholzstand. Schmuck aus Bernstein und Korallen ist ebenfalls an einem der Stände zu bewundern.

Neben den Händlern werden auch Gastronomen ihre Stände aufbauen und kühles Bier und Bratwurst vom Grill anbieten. Mario Traber wird an seiner Bude Flammlachs zubereiten. Für die jüngsten Besucher des Frühlingsmarktes gibt es auf dem Markt ein Karussell.

Verkaufsoffener Sonntag

Der Sonntag bietet zudem die Chance, losgelöst von Alltagshektik einzukaufen. Im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags haben viele Geschäfte der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet.



„Bei hoffentlich schönem Wetter wird die Brühler Innenstadt wieder einmal voller Leben sein“, so Wepag-Chef Frank Pohl. Der Frühlingsmarkt öffnet am Freitag, von 14 bis 19 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr.