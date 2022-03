Samstagabend wird es dunkel: Brühl beteiligt sich an weltweiter „Earth Hour“

Brühl -

Die Stadt ruft zur Beteiligung an der Aktion „Earth Hour“ auf, um ein Zeichen für den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und Umwelt zu setzen. Am Samstag, 26. März, soll von 20.30 Uhr an für eine Stunde lang das Licht gelöscht werden.



Die Idee zu der weltweiten Initiative stammt vom WWF (World Wide Fund For Nature). So werden etwa Strahler ausgeschaltet, die Gebäude in Szene setzen. In Brühl gilt das für den Wasserturm und die Außenbeleuchtung des Rathauses. Weitere Infos gibt es online. (wok)