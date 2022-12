Das sind die Nominierten Sportlerwahl Rhein-Erft-Kreis 2021: Ab sofort abstimmen!

Rhein-Erft-Kreis – Heike Henkel weiß wie es ist, auf dem Treppchen zu stehen und zur Sportlerin des Jahres gewählt zu werden. Würdigung sei für jede Sportlerin und jeden Sportler wichtig, sagt sie. Daher unterstützt die Olympiasiegerin im Hochsprung von 1992, die in Pulheim lebt, die Sportlerwahl im Rhein-Erft-Kreis. Die Sportlerwahl findet zum ersten Mal statt und wird von „Kölner Stadt-Anzeiger“, Rhein-Erft Rundschau, Kreissparkasse Köln und Kreissportbund veranstaltet.

Die Sportlerwahl läuft auf vollen Touren. Mehrere Tausend Leser haben bereits ihren Sportler, ihre Sportlerin und ihre Mannschaft gewählt. Noch bis zum 21. Februar kann abgestimmt werden. Machen Sie mit, klicken Sie einfach unten auf den Link und unterstützen Sie die Sportler aus dem Rhein-Erft-Kreis mit Ihrer Stimme.

In den drei Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2021 gibt es dabei 15 von Lesern und Experten vorgeschlagene Kandidaten.

Unterstützung von Florian Wirtz, Marcel Wüst, Heike Henkel und Uwe van Egdom

Die ersten drei in den Einzelkategorien können sich über Geldpreise in Höhe von 400, 200 und 100 Euro freuen. Bei der Mannschaftswertung werden Schecks in Höhe von 500, 400 und 300 Euro vergeben.

Die Idee, eine Sportlerwahl auf Kreisebene zu organisieren, fand schnell Befürworter. Landrat Frank Rock hat die Schirmherrschaft übernommen. Botschafter der Aktion sind neben Heike Henkel (siehe Interview) der in Brauweiler wohnende Fußballprofi und Nationalspieler Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen (siehe Interview), der ehemalige Radprofi Marcel Wüst aus Bergheim (siehe Interview) sowie der Kerpener Leichtathlet Uwe van Egdom. Der Sportlehrer an der Gesamtschule in Bergheim feierte seine Erfolge im Dreisprung. Er stand mehrmals im Finale bei Meisterschaften auf Bundesebene und gewann als Seniorensportler mehrere Deutsche Meisterschaften.

Auf den folgenden drei Seiten fnden sie die insgesamt 45 Nominierten zur Sportlerwahl.

Abgestimmt werden kann ab sofort über das Online-Tool.

Bester Spotler gesucht: Die Nominierten

Um den Titel Sportler des Jahres bemühen sich etwa Kanupolo-Champion Jonas Viersen, Motorsport-Ass Joel Sturm und Sprinter Chidera Onuoha, der am Beginn einer vielversprechenden Leichtathletik-Karriere steht.

Malik BenAbdallah, Judo

Malik BenAbdallah Copyright: Ines Tränkner; Tränkner

Der 16-Jährige vom Judo Team Wesseling gewann Silber bei der erste großen Sichtungsmaßnahme der Altersklasse U17 seit Beginn der Corona-Pandemie. In Herne beim 28. Mario-Kwait-Gedächtnisturnier kam der Wesselinger in der Gewichtsklasse bis 90 kg unter den Augen von U18-Bundestrainerin Sandra Klinger bis ins Finale, das er allerdings verlor.

Frank Peters, Schießsport

Frank Peters Copyright: St. Sebastianus Schützen

Frank Peters ist Mitglied der St. Sebastianus Schützenbruderschaft in Erftstadt- Gymnich und Deutscher Meister im Wettbewerb 50 m KK-Gewehr Auflage, Senioren I. Er setzte sich im Herbst bei den Meisterschaften in Hannover unter 400 Startern mit 311,8 Ringen, mit einem Vorsprung von 0,3 Ringen bei 30 Schuss gegen die Konkurrenz durch.

Paul Breuer, American Football

Gewinner Paul Breuer Copyright: Alexander Schorn

Mit dem Football hat Paul Breuer bei den Bravehearts in Erftstadt begonnen. Doch sein Talent hat ihn schließlich zu den U16-Rockiejets vom American Football Club Troisdorf Jets gebracht. Beim Meister der Regionalliga ist er meist Matchwinner und schafft die meisten Homeruns. Zusätzlich steht er in der AFC-NRW-Auswahl, die gerade Futurebowlsieger wurde.

Matthias Daniel, Mehrkampf

Matthias Daniel Copyright: TuS Buir

Einen erfolgreichen Saisonabschluss feierte der Athlet des TuS Buir bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften. Nach einem spannenden Fünfkampf und einem beherzten 1000 m Lauf sicherte sich der NRW-Vizemeister im Dreisprung die Goldmedaille in der Altersklasse M 18/19. Zuvor gewann er bei den Regiowettkämpfen Gold im Kugelstoßen der Altersklasse U20.

Nico Hantke, Rennsport

Nico Hantke Copyright: Gruppe C Photography

Das einstige Hürther Karttalent schaffte es Anfang 2021 ins Cockpit eines McLaren und ist in der ADAC GT4 für Dörr Motorsport unterwegs, erreichte eine Pole-Position und beendete die Serie auf Platz sieben. Hantke startete als Vierjähriger imKart, wurde 2016 Westdeutscher Meister des ADAC-Kart-Cups und wechselte 2019 in die Seniorenklasse.

Stefan Müller, Minigolf

Stefan Müller Copyright: BGSV Kerpen

Ein Kindheitstraum ging für Stefan Müller in Erfüllung: Seinen ersten Einsatz im deutschen Nationalteam der Altersklasse U 45 durfte der Kerpener erleben. Dabei spielte sich der Minigolfer in der „inoffiziellen“ Einzelwertung unter 45 Teilnehmern auf Platz sechs. Damit nutzte er als Nachrücker seine Chance und hofft nun auf weitere Einsätze.

Chidera Onuoha, Leichtathletik

Chidera Onuoha Copyright: THC Brühl

Trotz der zahlreichen Angebote von Großvereinen wird der deutsche U 18- Meister über 100m von 2020 auch 2022 für den THC Brühl starten. Die Ziele für 2022 sind die Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm und die Einzelqualifikation als auch die Teilnahme mit der deutschen 4x100-m-Sprintstaffel bei den U 20-Weltmeisterschaften in Kolumbien.

Maximilian Pieck, Golf

Maximilian Pieck Copyright: A. Pieck

Bei den Kreismeisterschaften musste man unter Par spielen, Maximilian Pieck vom GC Am Alten Fliess gewann mit 71 Schlägen vor dem Lokalmatador Laurenz Schiergen (GC Erftaue), der mit einem Handicapindex von -5 eine Eins über Par erspielte. Im vergangenen Jahr spielte Pieck für die erste Herrenmannschaft seines Bergheimer Golfvereins.

Tim Seibert, Tennis

Tim Seibert Copyright: TTC Brauweiler

Der Pulheimer Tennisspieler Tim Seibert lässt immer wieder bei Verbands- und deutschen Meisterschaften für den TTC Brauweiler aufhorchen. Beim Heimturnier 2020 kam der Lokalmatador am weitesten und konnte bis ins Achtelfinale vorstoßen. Der 22- Jährige trat sogar schon auf der von der ATP veranstalteten Turnierserie in Erscheinung.

Nico Smekal, Radrennsport

Nico Smekal Copyright: Pulheimer SC

Der U 19-Radrennsportler darf sich Deutscher Vizemeister nennen. In der Mannschaftsverfolgung fuhr der jüngere Bruder der Profi-Radsportlerin Finja mit seinem Team des NRW-Landesverbandes bei der Bahn-DM in Köln die Silbermedaille ein, die er gleich probierte. Smekal und sein Team mussten sich nur dem Landesverband Sachsen geschlagen geben.

Joel Sturm, Rennsport

Joel Sturm Copyright: Gruppe C; Gruppe C Fotography

Der Motorsportler aus der Schlossstadt Brühl durfte sich in seiner Premierensaison in der GT4 European Series gleich mal über seinen ersten Sieg im sagenumwobenen Spa- Francorchamps freuen. Damit ist Joel Sturm da zu Hause, wo sich die Motorsportfans gerne tummeln: Auf den bekanntesten Rennstrecken Europas.

Nelvie Tiafack, Kickboxen

Nelvie Tiafack Copyright: DBV

Der 1999 geborene Superschwergewichtler (+91 kg) aus Bergheim wurde bereits sechs Jahre nach seiner ersten Trainingsstunde mit 19 Jahren Deutscher Meister in der Elite-Klasse. 2019 belegte der 120-kg-Mann bei der EM in Minsk Platz drei, kam bei der WM ins Viertelfinale und rangierte 2020 mit 21 Jahren in der globalen AIBA Rangliste an vierter Stelle.

Christian Tränkner, Judo

Christian Tränkner Copyright: Ines Tränkner

Der Judoka des Judo Teams Wesseling löste bei den Westdeutschen Einzelmeisterschaften in Herne das Ticket für die Deutsche Einzelmeisterschaft der Altersklasse U 18 in Leipzig. Nach einem guten Start setzte sich Christian Tränkner im kleinen Finale mit Ippon durch. Beim stark besetzten Mukrate Turnier in Jülich reichten seine zwei Siege zu Silber.

Jonas Vieren, Kanupolo

Jonas Vieren Copyright: Birka Rusch

In souveräner Manier führte der Spielertrainer seine Wassersportfreunde aus Liblar zum Double aus Deutscher Meisterschaft und dem Pokal-Wettbewerb im Kanupolo. Der Erftstädter Nationalspieler gilt als Bester seines Fachs weltweit und gewann zuvor die WM, die EM mit dem Nationalteam und ist mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet worden.

Reiner Wirsbitzki, Billard

Reiner Wirsbitzki Copyright: EPBE

Der 54-jährige Poolbillardspieler und Chemiefacharbeiter spielt mit seinen Teamkollegen vom 1. PBC Hürth-Berrenrath in der Bundesliga. Dort wurde die Saison abgebrochen, ehe sie begann. Dafür trumpfte der Berrenrather bei der DM und EM groß auf und holt jeweils einen kompletten Medaillensatz, darunter Gold im 8-Ball-Wettbewerb (EM) und 9-Ball (DM).

Abgestimmt werden kann ab sofort über das Online-Tool.

Beste Sportlerin gesucht: Die Nominierten

Um den Titel Sportlerin des Jahres bemühen sich etwa Skibob-Weltmeisterin Annika Stenchly, Dressurreiterin Anne Spoo-Symalla und die dreifache Deutsche Radsportmeisterin Sina Temmen.

Carolin Drescher, Tennis

Carolin Drescher Copyright: Bergerhausen

Die Mannschaftsführerin der Tennisdamen des TC RW Bliesheim hat die Sommerrunde in der 1.Verbandsliga auf Rang zwei beendet und gewann alle ihre Einzel. Doch die Klubmitglieder begeisterte die 26- Jährige besonders mit dem Gewinn der 15. bob-Open auf der eigenen Anlage gegen die für Lechenich spielende Vorjahressiegerin Alina Folts aus Usbekistan.

Nina Hachenburg, Kanupolo

Nina Hachenburg Copyright: Luis Helmhold

Als Jüngste im Kanupolo-Nationalteam wurde die Kapitänin der Wassersportfreunde Liblar im vergangenen Jahr U21-Europameisterin. Mit ihrem Durchsetzungsvermögen ist die ehemalige deutsche U14-Siegerin meistens im Gewühl an den Toren beteiligt und wirft oft zwei pro Spiel selbst. Nebenbei ist sie auch im Basketball aktiv und spielt Klavier.

Caroline Hölzer, Springreiten

Caroline Hölzer Copyright: TS

Die Brühlerin erhielt als Para-Springreiterin in diesem Jahr das Goldene Reitabzeichen im Regelsport für zehn Siege und Platzierungen in der schwersten Klasse (S-Springen). Der 32-Jährigen Pferdewirtin fehlt von Geburt an die linke Hand, dennoch begann sie im Alter von fünf Jahren zu reiten, startete vor drei Jahren beim Hamburger Spring-Derby und bildet Reiter und Pferde aus.

Julia Kirsch, Tischtennis

Julia Kirsch Copyright: TTC Brauweiler

Die ehemalige Tischtennis-Regionalligaspielerin, beim TTC Bärbroich ausgebildet, führte die Damen des TTC Brauweiler in der Vorrunde auf Platz fünf der Oberliga. Zuvor spielte die Deutsche Doppel-Vizemeisterin der Schülerinnen und Erste 2009 der Westdeutschen Endrangliste der Schülerinnen A unter anderem beim TTC Mödrath und TTC Sindorf.

Alicia Laaks, Tennis

Alicia Laaks Copyright: DTB

Ihr Talent bewies die junge Spielerin vom THC Brühl, als sie mit elf Jahren Juniorinnenmeisterin des Tennisverbands Mittelrhein (TVM) wurde. Dass sie den Titel gerade nicht verteidigen konnte, ändert nichts daran, dass Damen-Bundestrainerin Barbara Rittner sie genau beobachtet und als beste TVM-Spielerin ihres Jahrgangs zu einem mehrtägigen Lehrgang einlud.

Imme Ortmann, Dressurreiten

Imme Ortmann Copyright: Gold-Kraemer-Stiftung

Die 27-jährige Dressurreiterin hat eine halbseitige Lähmung und tritt deshalb in Kategorie Grade 3 an, in der Schritt und Trab geritten werden, in der Kür kann man auch galoppieren. Für den PSV zum Alten Römer in Frechen-Buschbell hat sie beim großen Para-Dressur-Turnier der Stiftung im September einmal einen zweiten und einmal einen dritten Platz geholt.

Doris Pfennig, Leichtathletik

Doris Pfennig Copyright: Pfennig

Die Erftstädterin, die für das Leichtathletikteam der Deutschen Sporthochschule startet, ist mehrfache deutsche Seniorenmeisterin über 400 m und 800 m und holte bei der DM in Baunatal in der Altersklasse W55 Bronze über beide Strecken. Die Lauftherapeutin wurde 2017 mit der 4x400-m-Staffel Senioren-Europameisterin der W50 und Dritte in der Halle.

Judith Plasil, Ju-Jutsu

Judith Plasil Copyright: Anja Plasil

Nach einer Wettkampfpause von eineinhalb Jahren zeigte die Jujutsuka von Budo-Sport Yamato Hürth bei den deutschen Schülermeisterschaften 2021 einen starken Auftritt und holte sich den Titel. In Maintal besiegte sie in der Klasse Fighting U16 bis 63 kg nach einer knappen Niederlage zum Auftakt ihre weiteren Konkurrentinnen jeweils vorzeitig.

Lena Plötzke, Leichtathletik

Lena Plötzke Copyright: TuS Wesseling; TuS Wesseling

Die mehrfache Westdeutsche und Landesmeisterin (JG 2000) des Leichtathletikverbandes Nordrhein vom TuS Wesseling qualifizierte sich sowohl im Sprint der 4x100m Staffel als auch im Dreisprung für die dt. Jugendmeisterschaften. 2019 nahm sie über 100m an den dt. Jugendmeisterschaften teil und errang bei den dt. Hochschulmeisterschaften im Dreisprung Platz 9.

Anne Spoo-Symalla, Dressurreiten

Anne Spoo-Symalla Copyright: Weltenhof

Die Dressurreiterin aus Erftstadt-Blessem ist erfolgreich in S und M- Prüfungen unterwegs. Allein 2021 kam die 36- Jährige zu 14 Siegen und Platzierungen, obwohl ihr Zuhause von der Flut im Juli völlig zerstört wurde. Die gelernte Industriekauffrau ist mit Familie und knapp 40 Pferden nach Morschenich umgezogen, trainiert dort und gibt Reitunterricht.

Myriam Schwartz, Golf

Myriam Schwartz Copyright: GCV

Bei den Golf- Kreismeisterschaften 2021 im Golfclub Velderhof gewann bei den Damen Myriam Schwartz vom Golf-Club Erftaue. Nach ihrem dritten Platz im Vorjahr hatte sie diesmal das Glück auf ihrer Seite. Denn sie holte sich den Titel bei goldenem Herbstlicht und angenehmen Temperaturen schlaggleich vor Daria Dumke, die ebenfalls im GC Erftaue auf die Grüns geht.

Annika Stenchly, Snowvolleyball und Skibob

Gewinnerin Annika Stenchly Copyright: Stenchly

Als Skibob-Weltmeisterin 2020 und WM-Vize 2021 setzt die Studentin aus Frechen eine Familientradition fort, als Volleyballerin auch, derzeit als Zweitligaspielerin bei DSHS Snow Trex Köln. Das passt zu ihren weiteren Erfolgen. Denn die Vierte der deutschen U20-Meisterschaften im Beachvolleyball ist natürlich auch Deutsche Meisterin im Snowvolleyball.

Jana Strand, Schwimmen

Jana Strand Copyright: S. Strand

Leistungsschwimmen betreibt die 15 Jahre alte Realschülerin seit Juli 2016 beim SV Horrem- Sindorf. Nach Lockdown, drei Operationen 2020 nach schwerem Armbruch und erschwertem Training hat sie nie aufgegeben und sich für die Jahrgangsmeisterschaften in Berlin qualifiziert, dort wurde sie Siebte über 50 m und Elfte über 100 m Rücken.

Sina Temmen, Radpsort

Sina Temmen Copyright: Beutelstahl

Die dreifache Deutsche Radsportmeisterin vom Pulheimer SC, die nun für Radschläger Düsseldorf fährt, will zu den Olympischen Spielen. In der U 15-Klasse holte sie 2019 jeweils im Omnium und im Madison (Zweier-Mannschaftsrennen) die Meisterschaft und den Omniumtitel, nach dem altersbedingten Aufstieg in die U17 in diesem Jahr gleich nochmal.

Hanne Venn, Leichtathletik

Hanne Venn Copyright: Bauer

Dass bei den deutschen Senioren Meisterschaften der Leichtathleten in der Altersklasse W75 kein Weg an Hanne Venn vom TV Bedburg vorbeiführt, ist bekannt. So ließ die Weltmeisterin über 4x200m und WM-Vize über 200 m von 2019 über 100m in18,18 Sek. der Konkurrenz keine Chance. Auch im Weitsprung wurde sie mit 2,90m Deutsche Meisterin.

Abgestimmt werden kann ab sofort über das Online-Tool.

Beste Mannschaft gesucht: Die Nominierten

Softball wird etwa nicht überall gespielt, aber im Regiergungsbezirk Köln sehr erfolgreich. Die Frauen der Wesseling Vermins konnten bereits zum achten Mal den nationalen Meistertitel gewinnen. Die Kanupolo-Spieler der WSF Liblar wurden 2020 Pokalsieger und Deutscher Meister und zuletzt Vize-Champion. Den Regionalliga-Volleyballern des Brühler TV gelang es, in der Hinrunde unbesiegt zu bleiben. Ein vergleichbares Kunststüc glückte auch den Fußballern von Blau-Weiß Königsdorf, die in der Landesliga ohne eine Niederlage Herbstmeister wurden. Kreispokalsieger wurde die SpVg Frechen 20. Das Team ist als Vierter der Mittelrheinliga auch die derzeit beste Mannschaft des Kreises.

Regionale Spitzen-Spezialisten

Die Softball-Mannschaft aus Wesseling Copyright: Connie Theissen;

Die Mannschaft vom WSF Liblar Copyright: Kautz-Freimuth

Softball wird nicht überall gespielt, aber im Regierungsbezirk Köln sehr erfolgreich. Und von den drei Teams der 1. Bundesliga sind die Frauen aus Wesseling die erfolgreichsten, bereits zum achten Mal Deutsche Meisterinnen. Kanupolo wird auch eher regional gespielt. Die Herren der WSF Liblar wurden 2020 Pokalsieger und Deutsche Meister. Jetzt musste sich das auch international erfolgreiche Team gerade mit Platz zwei begnügen.

Der Fußball spielt bei vielen die erste Geige

Die SpVg Frechen 20 Copyright: Franziska Bucco

Die Mannschaft von BW Königsdorf Copyright: Pütz

Die Mannschaft vom VfL Sindorf Copyright: VfL Sindorf

Die C-Jugend vom FC Hürth Copyright: Pütz

Pokalsieger SpVg Frechen 20 ist als Vierter der Mittelrheinliga die höchstplatzierte des Fußballkreises. Aufsteiger BW Königsdorf wird in der Landesliga ohne eine Niederlage Herbstmeister.

Der VfL Sindorf schafft den Durchmarsch aus der Kreisliga B in die Bezirksliga. Erstmals spielt künftig eine Juniorenmannschaft der Fußballer des FC Hürth in der Mittelrheinliga. Den Aufstieg machten die C-Jugendlichen durch eine Qualifikation in der Bezirksliga perfekt, in der sie kein Spiel verloren.

Mehrkämpfer des TuS Buir glänzen

Die Mehrkämpfer vom TuS Buir Copyright: TuS Buir; TuS Buir

Drei Titel, Urkunden und Medaillen holen sich (v.l.) Matthias Daniel, Andreas Daniel, Niklas Pohl und Tobias Daniel mit Trainerin Kathrin Königs bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Bergisch Gladbach.

SG Bergheim dominiert Rückenlagen

Die Mansnchaft vom SG Bergheim Copyright: SG Bergheim

Mit 18 Medaillen kommen die Aktiven der SG Bergheim von den Schwimm-Landesmeisterschaften zurück. Dort holten sie alle NRW-Titel auf die Rückendistanzen.

Schlagstarke Aufsteiger und Meisterinnen

Die Tennisherren des THC Brühl Copyright: THC Brühl

Die Juniorinnen des TTC Brauweiler Copyright: TTC Brauweiler

Die Herren des TC Kaster 75 Copyright: TC Kaster

Die Tennisherren des THC Brühl steigen mit zwei Siegen in der Aufstiegsrelegation in die 2. Liga Nord auf.

Die Juniorinnen des TTC Brauweiler feiern zum zweiten Mal in Folge die Meisterschaft in der U 18-Oberliga. Bei den Landesmeisterschaften holt das Team zudem den dritten Platz.

Die Herren des TC Kaster 75 klettern in die 2. Bezirksliga.

Hürther Basketballerinnen in der Regionalliga angekommen

Die Basketballerinnen des Hürther BC Copyright: Harald Antpöhler

Die Basketballerinnen des Hürther BC sind in der Regionalliga auf einem guten Weg und etablieren sich als Aufsteiger. Damit sind sie das höchstspielende Team des Kreisgebiets.

In Königsdorf lernen Talente Handball von Könnerinnen

Die Handballfrauen vom TuS BW Königsdorf Copyright: TuS Königsdorf

Die A-Juniorinnen vom TuS BW Königsdorf. Copyright: TuS Königsdorf

Der Euphorie über den Drittliga-Aufstieg folgte für die Handballfrauen des TuS Königsdorf viel Arbeit, die sich nach holprigem Start auszahlt.

Anders geht es auch den A- Juniorinnen nicht, die nach dem Sprung in die Bundesliga einem Lernprozess unterliegen, doch ihnen stehen ein starkes Trainerteam und erfahrene Vorbilder zur Seite.

Volleyballer des Brühler TV in der Hinrunde unbesiegt

Die Volleyballer des Brühler TV Copyright: Brühler TV

Katrin Kemper hat ihre Volleyballer gut eingestellt. Die Spieler gewinnen in der Regionalliga alle Hinrundenspiele und lassen nur mit 3:2 dem TVA Hürth II und Windeck je einen Punkt.

Abgestimmt werden kann ab sofort über das Online-Tool.