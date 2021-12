Coronavirus: Die wichtigsten Infos zum ersten Impf-Drive-In im Rhein-Erft-Kreis

Erftstadt/Rhein-Erft-Kreis -

„Wir wollen 5000 Personen in der Woche impfen. Und wenn wir noch mehr Dosen bekommen, arbeiten wir auch noch samstags“, sagt Dr. Hubert Titz, Chefarzt im Marien-Hospital in Erftstadt. Das Krankenhaus war im Sommer von der Flut vollkommen zerstört worden.



Viele Angestellte packen seitdem mit an. „Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind super. Sie wollen nicht nur, dass das Krankenhaus wieder schnell den Betrieb aufnehmen kann, sondern haben zudem in nur vier Tagen eine zusätzliche Impfstelle für alle geschaffen“, berichtet der Chefarzt erfreut.

Beschaffung der Impfdosen als große Herausforderung

Mit der Stadtverwaltung Erftstadt, dem Dezernenten Christian Nettersheim von der Kreisverwaltung sowie den Mitgliedern des Löschzugs Kerpen-Horrem konnte die Infrastruktur aufgebaut und die Hürden der bürokratischen Anforderungen genommen werden.



Chefarzt Hubert Titz Udo Beißel Foto:

„Die ersten 1000 Impfdosen haben wir bekommen. Die Beschaffung ist die größte Herausforderung. Über ein Netz von Apotheken haben wir jetzt jede Menge Impfstoff bestellt und hoffen, dass wir ihn auch rechtzeitig bekommen“, sagt Titz.

In zwei Drive-in-Impfstraßen und zwei weiteren Impfkabinen auf dem Gelände eines ehemaligen Autohandels an der Gildestraße im Gewerbegebiet Lechenich wird jetzt geimpft. Das Material ist aus dem Krankenhaus.

Darauf sollten Sie bei der Drive-In-Impfung in Erftstadt achten

„Es muss jetzt immer weiter geimpft werden, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen“, sagt der Chefarzt weiter. Wer geboostert werden will, ist nach wenigen Minuten fertig. Wer zum ersten Mal eine Impfung bekommt, wird auch entsprechend aufgeklärt.



Der Mediziner Johannes Schumacher impft die 27-jährige Nicola Stupp aus Frechen-Königsdorf. Udo Beißel Foto:

Damit niemand vergebens zur Impfstraße nach Lechenich fährt, wird empfohlen, sich auf der Internetseite der Stadt Erftstadt zu informieren, ob und welcher Impfstoff gerade vorhanden ist. Verimpft werden Moderna und Biontech. Termine werden nicht vergeben.

Mitzubringen sind Impfausweis und Personalausweis. An zwei Samstagen organisiert zudem die Stadtverwaltung Erftstadt in Zusammenarbeit mit der Praxis Dr. Henke Impftermine. Am 11. Dezember, 10 bis 13 Uhr, wird mit Biontech geimpft, ab 13 Uhr mit Moderna (Ende offen). Am 18. Dezember läuft die Aktion ab 10 Uhr. Die Impfungen finden im Rathaus statt, (Eingang gegenüber dem ehemaligen Real Markt), Holzdamm 10, Liblar, Anmeldung unter 02235/9218444 oder im Internet.

Rhein-Erft-Kreis und Johanniter impfen am Dienstag, 14. Dezember, 11 bis 15 Uhr, ohne Anmeldung mit Biontech, Moderna und Johnson & Johnson, im ehemaligen Dänischen Bettenlager im Erftstadt-Center, zwischen Eisdiele und Lidl.