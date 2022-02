Erftstadt-Liblar: Autofahrerin fährt Radfahrer an und flüchtet

Erftstadt-Liblar -

Am Mittwoch (23. Februar) wurde ein 50-jähriger Fahrradfahrer gegen 16:30 Uhr in einer Engstelle der Bahnhofstraße in Erftstadt-Liblar angefahen und verletzt. Die Fahrerin des Autos flüchtete nach dem Zusammenstoß.

Erst am Donnerstag (24. Februar) erschien der Fahrradfahrer nach ambulanter Behandlung seiner Verletzungen in einer Polizeidienststelle und machte Angaben zu dem Unfall. Demnach sei er mit seinem Fahrrad die Bahnhofstraße in Liblar vom Bahnhof kommend in Richtung Carl-Schurz-Straße gefahren. Als er sich zwischen den Verkehrsverengungen in Höhe der Hausnummer 29 befunden haben soll, sei ihm ein creme-metallic-farbener Toyota entgegengekommen, welches auf seine Fahrspur geriet.

Mit dem linken Außenspiegel erfasste das Auto das Lenkrad des Rades, der Mann stürzte und verletzte sich. Die Autofahrerin soll nicht angehalten und in Richtung Bahnhof weitergefahren sein, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Am Steuer saß nach Angaben des 50-Jährigen eine Frau im Alter zwischen 55 und 60 Jahren mit korpulenter Statur und Blümchenbluse. Hinweise nimmt die Polizei per Telefon (02233 52-0) oder per E-Mail entgegen. (red)