Kreative Kindergärten: In Lechenich wird man jetzt mit Karnevalsbildern begrüßt

Erftstadt-Lechenich -

„Fastelovend ist, was Du draus machst!“ So lautet das aktuelle Motto an den Ortseingangsschildern an den vier Hauptzufahrtsstraßen Lechenichs. Die Mädchen und Jungen der Kindergärten Nord „Starke Pänz“, Lechenich Süd, Lechenich West und St. Kilian haben ihre Ideen und Gedanken zum Thema Karneval malerisch kreativ auf den Schildern in die Tat umgesetzt.

„Zunächst wurden Motivideen gesammelt, vorgezeichnet und dann mit wasserfesten Farben kunterbunt gestaltet. So entstanden in kleinen Gruppen insgesamt acht großformatige Bilder mit Clowns, Narrenkappen, Fantasiefiguren und vielen bunten Handabdrücken“, erläutert Claus Neunzig, Pressesprecher der Lechenicher Stadtgarde, dem Traditionscorps der Lechenicher Narrenzunft.

Willkommene Abwechslung

Die Idee für die Gestaltung der Schilder stammte nämlich auch von der Stadtgarde. Währen der Kunstaktion hörten die Pänz kölsche Lieder, und es wurde mitgesungen.

Dies war nach Aussage, so die Leiterinnen der Kindergärten, eine willkommene Abwechslung und für die Kinder zudem eine interessante Brauchtumskunde. Alexander Klement, Kommandant der Lechenicher Stadtgarde, erläutert die Idee hinter der Aktion: „Wir möchten zeigen, dass der Karneval auch weiterhin lebt, auch wenn er in dieser Session nicht sichtbar ist.“

Die Stadtgarde weist auf den Schildern, die der Bürgergesellschaft gehören, üblicherweise auf ihr traditionelles Gardebiwak hin, das auf dem Marktplatz an Weiberfastnacht stattfindet Michael Koch, Vorsitzender der Bürgergesellschaft, unterstützt die Kunstaktion von Garde und Kitas. Man freue sich gemeinsam mit allen Beteiligten über die schöne Begrüßung an den Ortseingängen.

Die Volksbank Rhein-Erft-Köln schließt sich an und stellt ihr Schaufenster an der Raiffeisenstraße für die Ausstellung der weiteren Bilder zur Verfügung. Die Schilder an den Ortseingängen wurden von den Gardisten Alexander Klement, Stefan Kluth, Dirk Meyer und Dirk Wilhelm gegen Wettereinflüsse geschützt und montiert.