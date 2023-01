Schlägerei in Erftstadt Betrunkene gingen aufeinander los

Erftstadt-Liblar – Die Polizei musste am Samstagabend zu einer Schlägerei in die Antonsgasse nach Liblar ausrücken. Zwei Männer im Alter von 24 und 37 Jahren waren in Streit geraten. Beide hatten Alkohol getrunken. Nach einem kurzen verbalen Streit flogen jedoch schnell die Fäuste.

Attacke mit abgeschlagener Bierflasche



Schließlich, so die Polizei auf Anfrage, soll der 24-Jährige mit einer abgeschlagenen Bierflasche auf den 37-Jährigen losgegangen sein und ihm dabei schwere Verletzungen im Bereich Oberkörper/ Bauch zugefügt haben.



Aber auch der 24-Jährige wurde bei dem Streit verletzt. Beide Männer wurden vom Notarzt behandelt und anschließend mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dort wurden den Männern auch Blutproben entnommen, damit der Alkoholwert ermittelt werden kann.

Gegen beide Männer wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.