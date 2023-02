Erftstadt-Liblar – Bei einem Unfall am Mittwochabend in der Schleidener Straße ist eine 74-jährige Frau lebensbedrohlich verletzt worden. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache ist sie von einem Paketdienstwagens erfasst worden, der laut Polizei gerade am Zurücksetzen war.

Ersthelfer kümmerten sich um sie bis zum Eintreffen des Notarztes. Nach der Behandlung im Rettungswagen wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik gebracht. Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises nahm Zeugenaussagen auf und stellte nach der Unfallaufnahme das Pakettransportfahrzeug sicher. (mkl)