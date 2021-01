Matratzen, Bauschutt, Betten: Großer Ärger wegen wildem Müll im Frechener Gewerbegebiet

Frechen -

Die SPD-Fraktion klagt darüber, dass es weiterhin Probleme mit wildem Müll auf der Hermann-Seger-Straße im Frechener Gewerbegebiet gibt. Viele Fernfahrer stellen ihre Lastwagen dort ab, wenn sie Pause machen oder ihre Nachtruhe einlegen. Oft lassen sie ihren Müll am Straßenrand zurück.

Bereits 2018 habe die Stadtverwaltung verstärkte Kontrollen des Ordnungsamtes zugesagt, so die SPD in einer Pressemitteilung. Verbessert habe sich die Lage seither nicht, berichtet der SPD-Stadtverordnete Uwe Tietz. Bei einer Ortsbesichtigung sei deutlich geworden, dass an der Hermann-Seger-Straße weiterhin größere Mengen an illegalem Müll abgeladen werden.



SPD Frechen: „Weiterhin dringender Handlungsbedarf“

Über die gesamte Länge der Straße fand er unter anderem Abfallverpackungen, Bauschutt, Farbe, Lebensmittelreste, ein Bett und Motoröl. Die SPD-Fraktion hat nun noch einmal um einen aktuellen Sachstandsbericht im Ausschuss für Verkehr, Umwelt und Klima gebeten. „Wir sehen hier weiterhin dringenden Handlungsbedarf, um die Probleme dort in den Griff zu bekommen“, sagt Uwe Tietz.

Die Frechener SPD klagt über Müll-Probleme an der Hermann-Seger-Straße. SPD Foto:

In der Vergangenheit habe es regelmäßige Kontrollen an der Hermann-Seger-Straße gegeben, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Mit der Aufstockung des Ordnungsdienstes habe man die Kontrollen sogar intensivieren und zeitlich ausweiten können. Allerdings wünsche die Politik auch verstärkte Kontrollen in einigen anderen Bereichen, etwa in der Innenstadt, im Rosmarpark oder im Krankenhauspark. Zudem seien die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes seit Monaten intensiv mit der Kontrolle der Vorgaben der Corona-Schutzverordnung sowie der Zustellung und Überprüfung von Quarantäneverfügungen beschäftigt.

Müll an Hermann-Seger-Straße stammt oft nicht von Lkw-Fahrern

Deswegen könnten Kontrollen auf der Hermann-Seger-Straße zwar regelmäßig, aber letztlich nicht durchgehend erfolgen. Hinzu komme, dass wilde Müllablagerungen meist nicht vor den Augen der Öffentlichkeit, sondern meist nachts oder in anderen unbeobachteten Momenten erfolgen. Bei dem Müll handele es sich auch nicht ausschließlich um Hinterlassenschaften der dort parkenden Lastwagen. Dies werde gerade bei Unrat wie Matratzen, Autoreifen oder Mobiliar deutlich.

Im Sommer 2019 war beschlossen worden, auf der Hermann-Seger-Straße einen großen Müllbehälter aufzustellen. Er werde nach Auskunft der Abteilung Stadtbetrieb tatsächlich stark genutzt, teilt der städtische Pressesprecher Thorsten Friedmann mit: „Die Mitarbeiter des Stadtbetriebs leeren den Container regelmäßig, er ist meist komplett gefüllt.“

Allerdings sei nicht auszuschließen, dass der Müll oft gar nicht von den LKW-Fahrern stamme: „Häufig befinden sich in dem Abfallbehälter größere Mengen an Früchten.“ Zudem würden neben dem Container oft Sperrmüllteile und andere Abfälle abgelegt.