Tacho, Lenkrad, Navi: Unbekannte schlachten BMW in Frechen komplett aus

Frechen-Königsdorf -

Tachoeinheit, Lenkrad und Navigationsgerät: Nachdem unbekannte Täter in Frechen einen BMW aufgebrochen haben, ist der Wagen nicht mehr fahrbereit. Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises sucht nun nach den Tätern.

Die Tat soll sich nach Auskunft der Polizei am Donnerstagmorgen zwischen 1 und 5 Uhr ereignet haben. Der BMW stand zu diesem Zeitpunkt verschlossen in einer Garageneinfahrt eines Doppelhauses an der Tonstraße in Königsdorf. Nachdem die Täter den Wagen geöffnet hatten, bauten sie die Tachoeinheit, das Multifunktionslenkrad und das fest eingebaute Navigationsgerät aus und flüchteten unerkannt.

Frechen: Polizei stellt am Wagen keine Einbruchspuren fest

Der Nutzer des Firmenwagens bemerkte den Diebstahl am Morgen, als er die Autotür öffnete. Bei der Untersuchung am Wagen stellten die Beamten laut Polizei keine Aufbruchspuren an dem BMW 320i X-Drive fest. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Die Polizei bittet jetzt Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Tonstraße gesehen haben, um Hinweise. Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 sind telefonisch unter 02233/520 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de erreichbar. (ve)