Vorbereitung auf den Katastrophenfall: Landrat bündelt alle Kräfte für Corona-Pandemie

Die Kreisverwaltung vermeldete am Dienstag 240 Covid-19-Fälle, zwölf in Bedburg, 18 in Bergheim, 17 in Brühl, vier in Elsdorf, 18 in Erftstadt, 47 in Frechen, 31 in Hürth, 38 in Kerpen, 44 in Pulheim und elf in Wesseling. Elf Menschen sind wieder genesen: jeweils zwei in Bedburg, Erftstadt und Frechen sowie jeweils einer in Bergheim, Brühl, Hürth, Kerpen und Pulheim. 1903 Menschen befinden sich in Quarantäne. (nip)