Hürth – Schneller Fahndungserfolg der Polizei. Am Montag soll ein 35-Jähriger die Kassiererin eines Discounter an der Ingeborg-Bachmann-Straße überfallen haben. Zunächst gab der Mann eine Pfandbon ab, dann hielt er der Angestellten ein Messer an die Kehle und verlangte Geld, so die Polizei.



Mit der Beute flüchtete der Mann zunächst. Die Polizei konnte schon nach kurzer Zeit einen Tatverdächtigen an der Bachstraße festnehmen. Der Mann ist der Polizei bereits wegen mehrerer anderer Strafdelikte bekannt. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen fanden die Beamten die Tatwaffe und das zuvor geraubte Geld. Der Festgenommene wurde am Dienstag einem Richter vorgeführt. Ob Haftbefehl erlassen wurde, teilte die Polizei nicht mit. (be)