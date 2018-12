Kindergartenbedarfsplan: Hürth braucht mehr Kita-Plätze – und Fachkräfte

Hürth -

Der Bedarf an Kita-Plätzen wird in den kommenden Jahren durch Zuzug junger Familien weiter steigen. Gleichzeitig ist es für die Einrichtungen schwierig, qualifiziertes Personal zu finden. Das geht aus dem Kindergartenbedarfsplan hervor, den der Jugendhilfeausschuss beschloss. Ein Fazit: Die Stadt wird weitere Kitas bauen müssen.

Derzeit gibt es in Hürth 35 Kindertageseinrichtungen, in denen im laufenden Kindergartenjahr 631 Kinder unter drei Jahren und 1763 Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren betreut werden. Dazu kommen 160 Plätze für Kinder unter drei Jahren in der Tagespflege.



Die Versorgungsquote mit Kita-Plätzen für Kinder unter drei Jahren liegt bei 43 Prozent, im Altersbereich von einem bis drei Jahren, für die der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gilt, liegt bei 60,7 Prozent. „Wir haben immer noch eine herausragende Versorgungsquote im U-3-Bereich“, sagt die SPD-Stadtverordnete Katrin Härtl. „Trotzdem müssen wir feststellen, dass derzeit nicht alle Kinder, die betreut werden sollen, auch einen Platz bekommen.“

97 Plätze fehlen

Nach Angaben der Ratsfrau fehlen nach aktuellem Stand 97 Plätze. Härtl: „Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Maßnahmen, die für 2019 vorgesehen sind, auch umgesetzt werden.“ Nach den beiden jüngsten Neubauten auf dem alten Sportplatz in Kalscheuren und am Bussardweg in Hermülheim sind zwei weitere, sechsgruppige Kindergärten im Neubaugebiet Efferen-West und im Studentendorf in Efferen geplant. Laut Bedarfsplan sollen beide Kitas bereits zum Kindergartenjahr 2020/21 starten. Die Vorsitzend des Jugendhilfeausschusses, Silvia Lemmer (SPD), hält das für einen ehrgeizigen Plan, weil es derzeit nicht einmal eine Planung gebe.



Außerdem soll die Awo-Kita Kinderwelt in Hermülheim einen Neubau mit Platz für eine zusätzliche Gruppe erhalten. Unterm Strich werden 84 weitere Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren und 151 Plätze für Kinder von drei bis sechs Jahren geschaffen. Zu schaffen macht den Kita-Betreibern der Fachkräftemangel. Laut Bedarfsplan sind in den Hürther Kitas 22,5 Stellen für Fachkräfte und drei Ergänzungsstellen unbesetzt.