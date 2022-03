THC investiert 175.000 Euro: Hürther Sportler sind beim Strom nun Selbstversorger

Alt-Hürth -

Einladend wirkt das neu möblierte, mit neuem Boden und neuer Theke ausgestattete Vereinsheim des Tennis- und Hockeyclubs Rot-Weiß Hürth (THC). Doch der Großteil der Sanierungsmaßnahmen fällt nicht wie die Innenausstattung direkt ins Auge. Rund 175 000 Euro hat der Club in die Vereinsanlage am Stadion in Alt-Hürth investiert. Der Löwenanteil von 147 000 Euro stammt aus dem NRW-Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“.