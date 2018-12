Umstieg auf Nahverkehr: Stadtbus in Hürth soll attraktiver werden

Hürth -

Der Hürther Stadtbus soll attraktiver werden. Im Ziel, mehr Autofahrer zum Umstieg auf den Nahverkehr zu bewegen, waren sich die Fraktionen im Verkehrsausschuss noch einig. Doch über den Weg dahin gibt es Diskussionen. Während die SPD bereits eine Reihe von konkreten Maßnahmen vorgeschlagen hat, tritt das Mehrheitsbündnis aus CDU und Grünen auf die Bremse. Das Bündnis will einen Arbeitskreis zur Weiterentwicklung des Stadtbusses einrichten, gegebenenfalls mit „externer Hilfe“, so der CDU-Verkehrsexperte Gerd Fabian.

Im Oktober hatten die Stadtwerke, die den Stadtbusverkehr im Auftrag der Stadt abwickeln, bereits selbst einen Vorstoß unternommen. Abteilungsleiter Jürgen Wiethüchter schlug vor, den Fahrplantakt bereits ab Juni 2019 in den Stoßzeiten zu verdichten, in den Nebenzeiten aber auszudünnen. Grundlage für den Vorschlag ist das Nahverkehrskonzept, das der Stadtrat im Juli 2016 beschlossen hat und das eine Reihe von Maßnahmen enthält, die bis zum Jahr 2025 umgesetzt werden sollen.

Sonntagsverkehr gefordert

Daran knüpften die Sozialdemokraten jetzt an. Auf der Prioritätenliste der SPD steht die Verlängerung der Fahrzeiten am Samstagabend, die Einführung eines Sonntagsverkehrs, die Einrichtung einer Stadtbuslinie von Kalscheuren nach Marsdorf und die Anbindung der Baugebiete Fischenich und Efferen-West.

CDU und Grünen geht das alles zu schnell. Christdemokrat Fabian betonte, dass der Nahverkehrsplan stichpunktartig eine Reihe von möglichen Maßnahmen enthalte, die nun genauer auf ihren Nutzen – und auf die Kosten – hin untersucht werden müssten. Die Entscheidung darüber, welche Maßnahmen umgesetzt würden, treffe dann der Verkehrsausschuss – und nicht die Stadtwerke. Grünen-Fraktionsvize Reinhard Schmitt-Berger erklärte, dass aus „einer Fülle an Vorschlägen“ nun umsetzungsreife Maßnahmen geplant werden müssten. Erst dann könne entschieden werden.

Die SPD hält die Maßnahmen indes jetzt schon für entscheidungsreif. Zahlen zu Investitions- und Betriebskosten seien bereits im Rahmen des Masterplans zur Verbesserung der Luftreinheit in Hürth (Green-City-Plan) erarbeitet worden. „Diese damals vorgelegten Zahlen müssen eventuell aktualisiert werden“, so der planungspolitische Sprecher Michael Kleofasz. „Es gibt aber eine Grundlage, auf der die Stadtwerke konkret beauftragt werden könnten.“ Der Sozialdemokrat kritisierte, dass die Weiterentwicklung des Stadtbusses von CDU und Grünen in die „Warteschleife“ geschickt werde. Es fehle auch ein konkreter Zeitplan, wann welche Schritte umgesetzt werden sollen. Unions-Politiker Fabian hielt dagegen: „Wir sind noch nicht soweit, Entscheidungen zu treffen.“ Bürgermeister Dirk Breuer übte Kritik an den Stadtwerken. Trotz schriftlicher Aufforderung hätten diese bis jetzt keine Daten geliefert.

Die Hürther Stadtteile verbindet der Stadtbus seit 1997. Die aktuell acht Linien verkehren im 20-Minuten-Takt, samstags alle 30 Minuten, und laufen am Busbahnhof „Zobi“ in Hürth-Mitte zusammen. Das Streckennetz umfasst 50 Kilometer, 184 Haltestellen werden angefahren. Im Jahr 2017 beförderte der Stadtbus 3,3 Millionen Fahrgäste.