Unfall in Hürth: 31-jähriger Bonner bei Kollision schwer verletzt

Hürth -

Bei einem Unfall am Sonntagabend in Alt-Hürth auf der Industriestraße ist ein 31-jähriger Fahrer aus Bonn schwer verletzt worden. Nach der notärztlichen Versorgung am Unfallort wurde er im Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.



Der Fahrer des Kleinwagens musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Margret Klose Foto:

Ein zweiter in den Unfall involvierter 59-jähriger Mann aus Hürth konnte nach der Untersuchung durch den Notarzt im Rettungswagen nach Hause. Der Unfall ereignete sich auf der Industriestraße Ecke Dr.-Krauß-Straße. Der 31-jährige wollte mit seinem Wagen aus der Dr.-Krauß-Straße kommend die Industriestraße überqueren. Dabei muss er nach Polizeiangaben vor Ort den aus Richtung Berrenrath herannahenden Wagen des 57-Jährigen übersehen haben.



Polizeibeamte untersuchen den Unfallort in Hürth. Margret Klose Foto:

Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Der 31-Jährige wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Feuerwehr und Rettungskräfte der Feuerwehr Hürth waren schnell vor Ort.



Die Feuerwehrleute befreiten den 31-Jährigen, sie unterstützten auch den Rettungsdienst, halfen bei der Absperrung der Unfallstelle, streuten ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten ab und stellten den Brandschutz sicher. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Industriestraße blieb bis in die Abendstunden im Unfallbereich gesperrt. (mkl)