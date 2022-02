Karneval in Rhein-Erft: Diese Veranstaltungen finden 2022 statt

Rhein-Erft-Kreis -

Karneval kann (doch) kommen, zumindest unter Einhaltung der gelockerten Corona-Regeln. Viele Veranstaltungen im Rhein-Erft-Kreis wurden coronabedingt abgesagt. Lange waren die Maßnahmen zu unklar. Einige Veranstaltungen wird es aber dennoch geben. Eine Übersicht.

Die Liste wird stetig aktualisiert. Sie vermissen Ihre öffentliche Karnevalsveranstaltung in der Liste? Dann schreiben Sie uns eine Mail an: sarah.herpertz@ksta-kr.de

Veranstaltungen an Weiberfastnacht

Bergheim

In und an der Medio-Lounge in der Bergheimer Fußgängerzone findet ab 11.11 Uhr unter dem Motto „Wieverfastelovend Jeck Come Back“ ein Frühschoppen in einem kleinen Zelt mit Anbau, Bierwagen und Heizpilzen statt. Der Eintritt ist frei, 2G-Plus-Regel.

Brühl

Im Brühler Hof, Uhlstraße 30, steigt von 13.11 bis 22.11 Uhr eine Karnevalsparty. Dabei gibt es im Rahmen einer 69-Euro-Pauschale Getränke, herzhafte kölsche Küche wie Schnitzel, Frikadellen und Kartoffelpüree sowie jecke Musik. Es gilt die 2G-Plus-Regel. Der Testnachweis darf maximal 24 Stunden alt sein.

Elsdorf

Die KG Fidelio bietet ab 13.30 Uhr einen karnevalistischen Biergarten auf dem Parkplatz vor der Festhalle, Gladbacher Straße 100, an.

Wesseling

Ab 11.11 Uhr findet im Berzdorfer Restaurant „Op d’r Eck“ an der Langenackerstraße 1 eine Weiberfastnachtsparty statt. Für Musik und Stimmung sorgen DJ Björn und weitere Künstler mit ihren Auftritten. Für die Veranstaltung gilt die 2G-Plus-Regel.

Auch das Restaurant Sonnenberg, auf dem Sonnenberg 13a, lädt ab 12 Uhr unter 2G-Plus-Bedingungen zum Feiern ein.

Die „Bauernstube“, Waldorfer Straße 16a, feiert mit den Bands „die Filous“, Annegret vom Wochenmarkt und dem Sänger Tommy Walter. Beginn ist um 11.11 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Karnevalsfreitag

Bergheim

Ab 19 Uhr findet am RWE-Parkplatz Kraftwerk Niederaußem (Ecke L279/B477) das „Jecke Drive-In-Spektakel 2022“ statt. Mit dabei sind die Bands „die Räuber“, „Mo-Torres“, „die Domstürmer“, „Miljö“, „Druckluft“ und „die Rabaue“. Vor Ort gibt es mehrere Stände mit Essen und Getränken. Tickets gibt es ab 59,90 Euro pro Auto mit zwei Erwachsenen hier. Weitere Besucher pro Auto kosten 17,90 Euro.

Karnevalssamstag

Bergheim

Unter dem Motto „Jecke Häppchen Ovend“ wird im Medio-Foyer, Konrad-Adenauer-Platz 1, gefeiert. Der Einlass ist unter 2G-Plus-Bedingungen ab 18 Uhr, Start 18.30 Uhr, Eintritt 11,11 Euro. Beim Kauf von sechs Karten gibt es einen Gruppenrabatt. Dann kosten sechs weitere Karten jeweils nur 5,50 Euro. Bei sieben Vollzahlern gibt es sieben weitere ermäßigte Karten und so weiter. Tickets und Tischreservierung unter 02271/497279, montags bis samstags ab 9 Uhr in der Medio-Lounge sowie per E-Mail.

Elsdorf

Im Freibad am Stadionweg findet ab 11.11 Uhr ein Familienkonzert mit dem Gitarristen und Sänger Mr. Tottler statt. Dabei haben vor allem die kleinen Jecken Gelegenheit zum Feiern. Einlass ist am Ecktor an der Ohndorfer Straße um 10.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist erforderlich, telefonisch unter 02274/709321 oder per E-Mail.

Um 14.11 Uhr startet ebenfalls auf den Freibadwiesen eine Karnevalsparty unter dem Motto „Zosamme jeck“ mit DJ. Zwischen Getränkewagen, Food-Truck und DJ-Bühne werden einige Stehtische und Biertischgarnituren bereitgestellt. Bei schlechtem Wetter können Besucher eigene Pavillons mitbringen. Besucher ab 18 Jahren müssen vollständig geimpft sein und den Nachweis über eine Booster-Impfung oder ein negatives Testergebnis einer offiziellen Teststelle vorlegen. Der Corona-Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. 750 Besucher sind für die Veranstaltung zugelassen. Karten für fünf Euro sind im Rathaus, bei Foto Servos in Elsdorf, im Kiosk am Berrendorfer Dorfplatz, in „Anni's Backstübchen“ in Heppendorf und bei den Vorständen der Gesellschaften erhältlich.

Pulheim

Ab 19 Uhr heißt es in Stommeln Fastelovend im Jägerhof, Josef-Gladbach-Platz 7. Es treten auf: Die Band „Kappes & Co.“, der Redner „Ne Spätzünder“ und ein Mitsingkonzert mit Thorsten Eichler. Der Eintritt ist frei, es geht ein Hut um. Es gilt die 2G-Plus-Regel. Der Einlass beginnt um 18 Uhr.

Wesseling

Das Restaurant Op d’r Eck lädt zur großen Sause ab 18.11 Uhr ein. Bei der Kostümparty wird auch das beste Kostüm prämiert. Auch verschiedene Auftritte von Künstlern sind geplant.

Karnevalssonntag

Bergheim

Erftstadt

„Aus Respekt gegenüber den kriegsbetroffenen Menschen“ hat die Lechenicher Stadtgarde beschlossen, den karnevalistischen Nachmittag abzusagen. Ursprünglich hatte sie von 13.11 bis 17 Uhr zum karnevalistischen Tag ins Vereinsheim der Lechenicher Schützenbruderschaft eingeladen.

Kerpen

Um 14 Uhr findet ab dem Rathaus ein Umzug unter dem Motto „Karnevalisten für den Frieden“ mit Bürgermeister Dieter Spürck statt. Der Umzug geht den traditionellen Zugweg des Rosenmontagszuges, der dieses Jahr ausfällt.

Wesseling

Mit Musik von und mit DJ Björn und und Alex von der Band „Los Rockos“ geht es am Karnevalssonntag in Berzdorf bei „Op d’r Eck“ zu einer finalen Feier der jecken Tage. Ab 15 Uhr geht es los. Es gilt 2G-Plus.

Rosenmontag

Wesseling

Wer sich vom Feiern erholen will, kann zum Katerfrühstück im Restaurant „Op d’r Eck“ ab 12 Uhr einkehren. Hierfür ist eine Vorbestellung notwendig unter 02232/1505497 oder per E-Mail.