Kerpen: Geldautomaten-Sprengung mit Gasgemisch schlug fehl

Kerpen -

Am Freitag haben Unbekannte gegen 1 Uhr versucht, den Geldautomaten einer Bank in der Straße Am Markt mit einem Gasgemisch zu sprengen.

Ein 63-jähriger Zeuge, der in unmittelbarer Nähe des Tatorts wohnt, hatte männliche Stimmen und Klopfgeräusche gehört. Beim Blick aus dem Fenster sah er einen dunklen Kleinwagen vor der Bank, aus dessen Kofferraum zwei Schläuche ragten. Er informierte die Polizei.

Kurz darauf flüchteten die Täter laut Polizei mit dem Auto in Richtung Berrenrather Straße, da ihnen die Öffnung des Bankautomaten nicht gelungen war. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise unter 02233/520. (at)