Event-Spezialist zieht nach Kerpen: Neues Logistikzentrum im Gewerbegebiet Türnich

Kerpen-Türnich -

Konzerte, Messestände, Film- und Fernsehproduktionen – in diesen Metiers sind die zahlreichen Fachleute der „ Production Resource Group AG Deutschland“ – kurz PRG genannt – zuhause. Das Hamburger Unternehmen hilft mit, wenn Stars auf Tour gehen, wenn Theaterkulissen aufgebaut oder aufwendige Lichteffekte installiert werden müssen.

Sein Zentrallager hat das Hanseatische Unternehmen aber ab dem 1. Mai nicht mehr in Hamburg, sondern in Kerpen.



Jetzt gaben die Veranstaltungsspezialisten die Verlagerung ihres zentralen Lagerstandortes in die Hallen der Firma Dietz AG im Türnicher Gewerbegebiet bekannt, laut Pressemitteilung eine „neue, hochmoderne und gut ausgestattete Immobilie“. Der deutsche PRG-Hauptsitz bleibe zwar in Hamburg, werde aber ebenfalls an einen neuen, gut erreichbaren Standort mitten in der Hamburger Innenstadt umziehen. Die Büros in Berlin, Köln, München, Frankfurt und Stuttgart würden wie bisher weitergeführt, teilte das Unternehmen mit.



Türnicher Standort biete interessante Perspektiven

Licht, Ton, Video, Film- und Fernsehequipment, Lufthygiene, Beamer, Flammen, die aus der Bühne schießen, Veranstaltungssicherheit, 3-D-Visualisierungen – was immer für diese technisch ganz verschiedenen Bereiche notwendig ist, wird ab Mai in Türnich gelagert.



Der Türnicher Standort biete für die Hamburger Eventspezialisten aber auch international interessante Perspektiven. Mit dem Umzug der Lager- und Logistikabteilung „zentralisiere und erweitere“ PRG nicht nur ihre nationale Reichweite, sondern erhöhe auch die Anbindung an die Equipment-Pools und Büros in Belgien, in der Schweiz und die Standorte in Frankreich und den Niederlanden erheblich.



Kürzere Transportwege durch Deutschland und Europa

„Wir freuen uns sehr über die Möglichkeiten, die diese hochmoderne Logistikdrehscheibe mit 20.000 Quadratmetern für unsere Kunden im Hinblick auf kürzere Transportwege durch Deutschland und Europa in Zukunft garantieren wird“, sagt Udo Willburger, Mitglied der Geschäftsleitung. „Die Immobilie der Dietz AG ist perfekt auf die Bedürfnisse unserer Branche und unseres Kundenkreises zugeschnitten.“

Ingo Rehnert, zuständig für die Leitung der operativen Geschäfte, ergänzt: „Wir freuen uns sehr auf den Bezug der neuen Immobilie. Mit dem neuen Lager sind wir in der Lage, ein modernes und weitaus effizienteres Operations-Konzept zu realisieren.



Das Unternehmen war bereits bei Musikfestivals wie Wacken tätig.

Diesbezüglich waren wir an unserem alten Standort stark limitiert. Der neue Standort ermöglicht es uns, neue Standards zu definieren und unsere Produktivität und Qualität in der Abwicklung maßgeblich zu steigern.“



PRG ist zum Beispiel häufig tätig für Tourneen der Band U2, aktuell arbeite die Firma an der Tour von Coldplay, teilte Willburger mit. Auch bei Events wie der Equitana oder Musikfestivals wie Wacken war PRG schon beteiligt. Am neuen Standort Kerpen will das Unternehmen künftig auch Ausbildungsplätze anbieten und sucht bereits jetzt Arbeitskräfte für das Lager.