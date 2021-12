Kerpen: 58-Jährige bei Unfall auf Baumarkt-Parkplatz schwer verletzt

Kerpen -

Eine 58 Jahre alte Fußgängerin ist am Samstag in Kerpen auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Sindorfer Straße angefahren worden. Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilte, ging die Frau gegen 14 Uhr über den Parkplatz, als ein 63 Jahre alter Autofahrer sein Fahrzeug rückwärts aus einer Parktasche setzen wollte.

Offenbar hatte er die Frau nicht gesehen. Durch den Zusammenstoß kam die Frau zu Fall und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Bis die Rettungskräfte an der Einsatzstelle waren, kümmerten sich Passanten um die 58-Jährige.

Nach einer Erstversorgung brachten Notfallsanitäter die Verletzte in ein Krankenhaus. Die Beamten der Polizeiwache aus Kerpen sicherten Unfallspuren an der Einsatzstelle. Die weiteren Ermittlungen dauern derweil noch an.