Verdacht auf schwere Brandstiftung: Anwohnerin nach Feuer in Kerpen festgenommen

Kerpen-Horrem -

In Kerpen-Horrem ist am Montagmorgen in einem Mehrfamilienhaus an der Hebbelstraße ein Feuer ausgebrochen. Zahlreiche Bewohner mussten aus dem Haus gerettet werden, es wurde jedoch niemand verletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Kerpen auf Nachfrage. Wie die Polizei am Montagmittag bestätigte, wurde die Bewohnerin der Wohnung festgenommen.

In Kerpen hat der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Eric Lamparter Foto:

Gegen 5.02 Uhr wurden die Kerpener Einsatzkräfte alarmiert. Im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, sollen große Flammen aus dem Dachgeschoss aufgestiegen sein. Während ein Teil der Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten begann, brachten weitere Feuerwehrleute die 21 Anwohner des Hauses in Sicherheit. Alle wurden vor Ort durch Notärzte betreut, laut Feuerwehrsprecher wurde jedoch niemand verletzt.

Feuer in Kerpen: Polizei nimmt Bewohnerin fest

Die 51 Feuerwehrleute hatten das Feuer im Anschluss schnell im Griff. Für die Löscharbeiten musste der Dachstuhl jedoch geöffnet werden. Zur Brandursache konnte die Polizei am Montagmittag nichts sagen. Aktuell seien noch Ermittler vor Ort, erklärte ein Sprecher der Polizei Köln, die den Fall mittlerweile übernommen hat.



Weiter sagte der Sprecher, dass eine Strafanzeige wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung gegen die 65 Jahre alte Bewohnerin der Wohnung vorliege. Die Frau wurde noch am Morgen von Beamten festgenommen und auf eine Polizeiwache gebracht. (ve)