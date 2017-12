Private Fotos: Prominente aus Rhein-Erft erzählen von Weihnachten aus ihrer Kindheit

Rhein-Erft -

Früher war mehr Lametta. Rot, Gold, Silber, es glitzerte und funkelte, der Weihnachtsbaum erstrahlte im Kerzenlicht. Die schmalen, schmückenden Metallstreifen sind heute längst nicht mehr der Renner unter den Dekoartikeln.

Und was ist aus den – nennen wir sie – Ritualen geworden? Aus dem Glöckchen beispielsweise, dessen Klingeln wir Kinder, bis zum Platzen gespannt, den ganzen Tag über sehnsüchtig erwartet haben, weil es uns endlich, endlich endlich von dieser Spannung am Heiligen Abend erlöste und uns zur Bescherung in die mit dem Tannenbaum festlich geschmückte gute Stube rief? Genau dieser Moment ist für die meisten von uns unvergesslich, denn genau er ist es, der uns mit diesem wohligen Glücksgefühl Freude erfüllt hat und Weihnachten zu dem gemacht hat, was es ist. Ein Familienfest. Unsere Promis – Höhner-Frontmann Henning Krautmacher, Hockey-Olympiasiegerin Marion Rodewald, Johannes Klapper (Chef der Brühler Arbeitsagentur), Landrat Michael Kreuzberg und die zweifache Hochsprung-Olympiasiegerin Ulrike Nasse-Meyfarth – die für uns ihr Familienalbum geöffnet haben, erzählen uns, wie sie diese magischen Momente erlebt haben.

Henning Krautmacher

Am Heiligen Abend machten sich Susanne und Heinrich Krautmacher und ihre Kinder Henning (2.v.l., fünf Jahre alt) und Uwe immer schick,

Das Christkind hat im Leben von Höhner-Frontmann Henning Krautmacher „eine wichtige Rolle gespielt“. „Ich fand es toll, dass es ein Wesen gab, das man nicht sah und das Geschenke brachte.“ An eines, sein erstes Akkordeon, erinnert sich der Musiker noch allzu gut. „Weihnachten war bei uns immer etwas ganz Besonderes. Meine Mutter hat aufwendig gekocht, wir alle haben uns fein gemacht, das war meinen Eltern wichtig.“ Weihnachten sei auch das Fest gewesen, an dem die Familie Musik gemacht und an dem er zum ersten Mal, mit elf Jahren, gekocht habe. Sobald das „Glöckchen gebimmelt“ hat, betraten Henning Krautmacher und sein Bruder Uwe, die sich den Tag über irgendwie abgelenkt hatten, das Wohnzimmer. Aufgeregt und „mit großen Augen“, die Blicke auf die Geschenke gerichtet. Dann habe die Familie aber erst ein Lied am Tannenbaum gesungen, „Oh, du Fröhliche“ oder „Oh, Tannenbaum“. „Dabei wollte ich so schnell wie möglich an die Geschenke. Missen möchte ich unsere Weihnachtsfeste nicht.“

Marion Rodewald

Ein paar Stunden alt ist Marion Rodewald auf diesem im Bild mit ihrer Mutter Danielle Morizot. Sie kam am 24. Dezember 1976 zur Welt.

Das Weihnachtsfest fing für Marion Rodewald über viele Jahre mit der Bescherung am 25. Dezember an. „Das fand ich gar nicht so schlimm“, sagt die erfolgreiche Hockeyspielerin. Ihre Eltern hätten sich aus zwei Gründen dafür entschieden. „Am 24. Dezember ist mein Geburtstag und in Frankreich, meine Mutter ist Französin, war es Tradition, dass am 25. Dezember beschert wird.“ Der Vor- und der Nachmittag des Heiligen Abends hätten ganz ihr gehört. „Alle Anrufe, die kamen, waren für mich. Danach war jeder im Kreise seiner Familie, das hat mir ein wohliges Gefühl gegeben.“ Weihnachten sei immer ein schönes Fest gewesen. „Über Nacht kam das Christkind“, morgens hätten ihre Eltern sie und ihren Bruder Robert, beide noch im Schlafanzug, zur Bescherung gerufen. „Das war immer schön. Da stand der Weihnachtsbaum, da lagen die Geschenke.“ Das Stimmungsvolle und Atmosphärische habe ihre Familie inzwischen auf den Heiligen Abend verschoben. Ihrer drei Kinder wegen, „und es war in der Familie meines Mannes Tradition“.

Johannes Klapper

Bescherung:Ihren Wunschzettel für das Christkind legten Johannes Klapper (links) und sein Bruder Dietmar immer auf die Fensterbank.

Die Adventszeit und Weihnachten waren für Johannes Klapper (53) „etwas Besonderes“. Noch zu gut erinnert er sich an das Plätzchenbacken und die klebrigen „Uhufinger“, die er und sein Bruder Dietmar vom Basteln mit Goldpapier hatten. „Die Deko war nicht wirklich professionell, aber das Tolle war, dass wir sie selbst gebastelt haben“ , sagt der Chef der Arbeitsagentur in Brühl über die Geschenke für die Omas und den Patenonkel. Dann war da auch noch der Wunschzettel, den sie auf die Fensterbank legten. „Meine Mutter sagte, dass das Christkind ihn dort wegholt.“ Der Heilige Abend selbst war ein Mix aus „gespannt und aufgeregt sein“. Bis zur Dämmerung mussten die Brüder nach dem Baden in ihren Zimmern ausharren, bis sie das „Weihnachtszimmer“ mit dem von der Mutter festlich geschmückten Baum und der vom Vater gebastelten Krippe mit „dem Lagerfeuer“ betreten durften. Vor der Bescherung hätten sie nie nach Geschenken gesucht. „Wir wussten doch, dass das Christkind sie am Heiligen Abend bringt.“

Michael Kreuzberg

Ein 14 Monate alter Wirbelwind am Weihnachtsbaum: Michael Kreuzberg freut sich sichtlich über seine Bauklötze.

Ein „warmes“, stimmungsvolles „Familienfest“ war Weihnachten im Hause Kreuzberg. Hauptakteur in dem Wohnzimmer, das „abgesperrt wurde“, war das Christkind. „Es stellte den Baum auf, schmückte ihn und brachte die Geschenke“, sagt Landrat Michael Kreuzberg. Gesehen habe er es nie. „Ich habe es immer verpasst. Mal war das Fenster auf, mal hatte es Spuren aus Glitzerstaub hinterlassen.“ Er habe sich nicht erklären können, wie er dahingekommen sei. „Aber man sollte hilfreiche Hände walten lassen.“ Das Wirken des Christkindes im Verborgenen läutete in dem Mehrgenerationenhaus, in dem Ursula und Ernst Kreuzberg, Sohn Michael und Großmutter Henriette Jacobs lebten, den Heiligen Abend ein. Um 18 Uhr rief das Glöckchen zur Bescherung, anschließend folgte das Abendessen. Das Menu: eine Consommé mit Eierstich als Vorspeise, Leipziger Allerlei mit Kartoffeln und Zunge und eine Weincreme zum Nachtisch. „Dieses Menu macht meine Mutter, sie ist 87, heute noch an einem der Weihnachtstage für die Familie.“

Ulrike Nasse-Meyfarth

Ulrike Nasse-Meyfarth, die auf diesem Foto circa sieben Monate alt ist, bestaunt den Adventskranz, den ihre Mutter Doris Meyfarth aufgestellt hat.

„Besinnlich, sehr schön und verheißungsvoll“ war die Adventszeit für Ulrike Nasse-Meyfarth und ihren zwei Jahre jüngeren Bruder Wolf-Dieter. „Meine Mutter hat sich immer sehr viele Mühe gegeben“, mit ihren Kindern habe sie Plätzchen gebacken, sie habe oft Altflöte gespielt, das sei sehr stimmungsvoll gewesen. Viel Spaß habe ihr und ihrem Bruder das heimliche Plätzchennaschen gemacht. Fest mit der Adventszeit verbunden ist auch der Wunschzettel, den die Geschwister in Vorfreude auf den Heiligen Abend und die Bescherung in der „guten Stube“ geschrieben haben. Vor dem Abendessen „erklang das Glöckchen, der Vorhang zwischen Ess- und Wohnzimmer tat sich auf, der Baum erstrahlte“, der Blick der Kinder, die sich wie ihre Eltern und die Großmutter, die mit im Haus lebte, „schick gemacht“ hatten, fiel auf die Geschenke. „Das war für uns als Kinder spannend.“ Das Abendessen sei eher nebensächlich gewesen. In den meisten Fällen habe das Christkind ihre Wünsche erfüllt. „Aber wir beide waren ja auch bescheiden.“