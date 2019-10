Landstraße bei Pulheim: Überholmanöver von Betrunkenem endet tragisch

Pulheim -

Schrecklicher Unfall auf der L93 bei Pulheim in der Nacht auf Sonntag. Ein Überholmanöver eines Betrunkenen war der Auslöser für den Frontalzusammenstoß eines Mercedes und eines Audis. Drei Menschen wurden dabei teils schwer verletzt.



Die Rettungskräfte mussten den Mercedes aufschneiden, um die Insassen zu retten. Jasmin Foto:

L93 bei Pulheim: Überholmanöver endet in Frontalzusammenstoß

In einer leichten Rechtskurve auf der L93 zwischen Pulheim-Stommeln und Bergheim-Fliesteden setzte der 36-Jährige aus Brühl zu einem Überholmanöver an. Laut Polizeibericht übersah er dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug und krachte frontal in das andere Auto. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs, ein 67-jähriger Fahrer und dessen Ehefrau (68), beide aus Köln, erlitten durch den Zusammenstoß schwerste Verletzungen. Sie wurden vor Ort von einem Notarzt versorgt, dann in eine Klinik eingeliefert.

Der silberne Mercedes wurde bei dem Unfall völlig zerstört. Jasmin Foto:

Unfallfahrer hatte über zwei Promille

Der 36- jährige verletzte sich ebenfalls und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An der Unfallstelle stellten die aufnehmenden Polizisten Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, eine Blutprobe wurde angeordnet. Außerdem hatte er keinen Führerschein. (sku)