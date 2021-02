Pulheimer bis nach Düsseldorf gelotst: Falscher Polizist erbeutet Tausende Euro

Pulheim -

Die Betrüger, die es besonders auf das Vermögen von älteren Menschen abgesehen haben, werden immer dreister. Sie geben am Telefon vor, von der Polizei zu sein, und erschleichen sich durch geschickte Gesprächsführung das Vertrauen ihrer Opfer. So auch am Mittwoch in Pulheim.

Der Mann, der bei einem 80-Jährigen anrief, hatte sich offenbar zuvor gut informiert über den Pulheimer. Er rief den Rentner auf seinem Handy an, gab sich als „Hauptkommissar Schneider“ aus und kannte sogar die Bankdaten des Pulheimers. Woher er die hatte, ist derzeit noch nicht klar. Der falsche Polizist erklärte, für die Finanzermittlung tätig zu sein. Mit seinem Wissen erschlich er sich das Vertrauen des 80-Jährigen.

Falscher Polizist lotst Pulheimer bis nach Düsseldorf

Nach mehreren Folgetelefonaten, in denen es angeblich darum ging, die polizeilichen Ermittlungen zu unterstützen, lotste ihn der falsche Polizist über Köln nach Düsseldorf, wo er schließlich 5000 Euro in bar an einem Verbrauchermarkt deponierte, berichtet die Pressestelle der Polizei des Rhein-Erft-Kreises. Der Kontakt brach dann abrupt ab, als sich der 80-Jährige auf dem Heimweg befand. Ein Rückruf war nicht möglich, worauf der Geprellte die richtige Polizei informierte und schließlich Strafanzeige erstattete.

Die Polizei betont eindringlich, dass sie Bürgerinnen und Bürger nicht anruft und nach Geld- oder Schmuckbeständen befragt. Die Beamten raten, solche Telefonate umgehend zu beenden. Die Täter sind in der Regel ausgesprochen gut geschult und spielen die Vermittlung mit anderen Polizeibeamten vor. Die Polizei empfiehlt, misstrauisch zu bleiben und Vertrauenspersonen wie Kinder oder gute Nachbarn hinzuzuziehen. Ansonsten hilft auch der Anruf beim Notruf 110. (be)