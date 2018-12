Der Herr der Finanzen: Kämmerer Manfred Hummelsheim geht in den Ruhestand

Wesseling -

Als Manfred Hummelsheim sein Amt als Kämmerer der Stadt Wesseling 2015 übernommen hat, fühlte sich Bürgermeister Erwin Esser an seine Kindheit erinnert. „Da saßen wir wieder zusammen in der Bank“, sagte Esser in seiner Abschiedsrede über den Kämmerer, der seit 1987 im Dienst der Stadt Wesseling steht und nun in den Ruhestand geht. Denn beide waren für eine kurze Zeit gemeinsam auf dem städtischen Gymnasium in Brühl.

„Besser als ein ausgeglichener Haushalt ist ein Überschuss“

Im Rathaus-Foyer dankte nicht nur der Bürgermeister dem scheidenden Kämmerer. Auch Manfred Rothermund, CDU-Fraktionsvorsitzender, die neue Kämmerin Karolin Beloch und der Personalrat dankten ihm für Jahrzehnte gute Arbeit. Hummelsheim selbst beginnt einen neuen Lebensabschnitt. Er habe mehr Zeit für Familie, Freunde, Hobbys und Reisen.

Besonders seiner Frau dankte der sichtlich gerührte Hummelsheim. „Danke für deine Geduld, deinen Rat, für unser schönes Zuhause und für deine Liebe“, sagte er. „Besser als ein ausgeglichener Haushalt ist ein Überschuss“, sagt Manfred Hummelsheim. Das gilt aus seiner Sicht für kleine und für große Haushalte gleichermaßen.

Nach seiner Ausbildung bei der Stadt Köln wechselte der Beamte im gehobenen Dienst zur Wesselinger Stadtverwaltung, wo er zuletzt nicht nur als Kämmerer arbeitete, sondern auch als Beigeordneter die Abteilungen für Schulen, Kinder, Jugendhilfe, Soziales, Wohnungswesen, Sicherheit und Ordnung sowie die Erziehungsberatungsstelle leitete.

Kämmerer meistert Spagat

Als „nicht immer leicht“, beschreibt der 61-Jährige vor allen Dingen den Spagat seiner Tätigkeit, auf der einen Seite die Notwendigkeit zu kennen, die Finanzmittel in den sozialen Bereichen einzusetzen, als Kämmerer jedoch auch den Daumen auf die Kasse der Stadt halten zu müssen.

Fünf Bürgermeister hat er kommen und gehen sehen, Nothaushalte und Haushaltssicherungskonzepte musste er abwickeln. „Seit 2016 war der Haushalt in Wesseling aber wieder ausgeglichen und jetzt haben wir ja sogar einen Überschuss“, berichtet er stolz.

Lange braucht der Herr der Finanzen nicht über die Frage nachzudenken, welche Investition in all den Jahren zu den größten zählte, die über seinen Schreibtisch liefen. „Die aktuelle Sanierung des Gartenhallenbades mit Kosten in Höhe von neun Millionen Euro“, sagt er. Zahlen, das sei seine Welt. Sein letztes großes Zahlenwerk ist jetzt mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 abgeschlossen. „Ich wollte und sollte diesen Haushalt noch vollständig bearbeiten“, erklärt er. Richtig froh stimmt es ihn, dass er geordnete Stadtfinanzen an seine Nachfolgerin geben kann. Zahlenmensch Hummelsheim ist auch zu Hause für die Finanzen zuständig. „Aber bei uns zu Hause darf jeder über die Ausgaben mitentscheiden“, betont er lachend.

Jetzt freut sich Manfred Hummelsheim auf seinen Ruhestand. Aufwendige Rechenexempel will er dann nicht starten.