Einbruch in Wesseling Täter brechen Tresor aus Mauer und erbeuten Bargeld

An zwei Tagen hintereinander wurde die Pizzeria das Ziel von Kriminellen.

Rhein-Erft-Kreis – Unbekannte sind in ein Mehrfamilienhaus im Schützenweg in Wesseling eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 3. Oktober, um 19.00 Uhr und Samstag, 5. Oktober, um 14.30 Uhr. Gestohlen wurde ein im Mauerwerk eingelassener Tresor.



Die Täter brachen diesen aus der Mauer und trugen ihre 30 Kilo schwere Beute davon. In dem Tresor befanden sich Bargeld und persönliche Gegenstände der Hausbesitzer. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen, die laute Geräusche oder Unbekannte am Haus bemerkt haben. Hinweisgeber wenden sich an die Telefonnummer 02233 52-0. (ek)