Elf Gebäude in Urfeld beschmiert: Wesselinger Polizei sucht nach Sprayern

Wesseling -

Am vergangenen Wochenende wurden in Wesseling-Urfeld gleich elf Häuser und Garagen mit Graffiti beschmiert. Ein Zeuge, an dessen Haus eine Außenkamera befestigt ist, gab an, dass Samstagnacht (23. Januar) um 22:50 Uhr zwei männliche Personen mit Rucksack und Spraydose in der Hand aufgezeichnet worden sind.

Polizei Foto:

Die Polizei stellte fest, dass in der Zeit zwischen Samstag (23. Januar) 21:00 Uhr und Sonntag (24. Januar) 08:30 Uhr Häuser und Garagen in den Straßen Am Hohen Rain, Auf der Trift, St.-Thomas-Weg und Bolemer Weg mit den Schriftzügen „TUNE“ und „CINO“beschmiert worden sind.

Hinweise zu den Sprayern nimmt das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (red)