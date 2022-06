Kosten von 25.000 Euro: In Wesselinger Wohngebiet werden die Hecken gerodet

Wesseling -

Im Wohngebiet Eichholz in Wesseling müssen einige Hecken gerodet werden. Das hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Bei der Pflege der Hecken gebe es Probleme mit dem Arbeitsschutz, hieß es in der Vorlage der Verwaltung.