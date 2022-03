Wohnhaus betroffen: Feuer in Tierschutzzentrum in Much ausgebrochen

Much -

In Much ist am Samstagmorgen um kurz nach 8 Uhr auf Hof Huppenhardt, einem Tierschutzzentrum des Europäischen Tier- und Naturschutzvereins (ETN e.V.), ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Reporter vor Ort mitteilt, brennt es in einem alten Fachwerkhaus auf dem Gelände. Flammen seien lange Zeit nicht zu sehen gewesen. Große Rauchschwaden ziehen über das Gelände.

Das Gelände befindet sich an einem Waldrand. Marius Fuhrmann Foto:

Die Freiwillige Feuerwehr ist im Einsatz und versucht – teilweise mit Atemschutz – an den Brandherd zu gelangen und trägt dazu das Dach des Hauses ab. Die Feuerwehr in Neunkirchen-Seelscheid wurde in Bereitschaft versetzt.



Ob Tiere zu Schaden gekommen sind ist bislang unklar. Die Ställe scheinen allerdings nicht betroffen zu sein. (Mfu)