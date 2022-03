Kritik am Bürgermeister: Immer noch keine Lösung für Hunde-Freilauffläche in Eitorf

Eitorf -

Für die Hunde-Freilauffläche, die viele in der Gemeinden fordern, zeichnet sich immer noch keine Lösung ab. Die Gemeindeverwaltung musste sich deshalb im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Marketing, Digitalisierung und Energiewende heftige Kritik von allen Fraktionen anhören. Vor allem Bürgermeister Rainer Viehof, der nicht teilnehmen konnte, weil er an Corona erkrankt war, stand in der Schusslinie.