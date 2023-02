Windeck – Die angekündigte Bankenfusion an der Oberen Sieg ist gescheitert. Die Rosbacher Raiffeisenbank hat entsprechende Gespräche mit der Volksbank Hamm abgebrochen. Das berichtete Vorstand Martin Bernhardt vor der Mitgliederversammlung der Bank.



Kooperation in der IT besteht fort



„Wir haben keine gemeinsame Basis gefunden, auf der wir eine Fusion durchführen konnten“, erklärte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Eine praktische Kooperation zum Beispiel in der IT-Abteilung gebe es mit den Kollegen auch weiterhin. Die beiden Genossenschaftsbanken hatten die Fusion erst im März rückwirkend zum 1. Januar angekündigt.



Dass das Institut mittelfristig mit einem anderen Partner fusionieren wird, ist für Bernhardt und seinen Vorstandskollege Joachim Kronimus nach wie vor keine Frage. Niedrigzinsphase, Digitalisierung und Regulierungsauflagen übten auf alle Institute Druck aus.



„Aber den können wir noch eine Zeit aushalten. Wir sind in der Lage, weiter eigenständig zu arbeiten“, betonte Bernhardt. Akuter Zeitdruck bestehe nicht. Die Rosbacher Raiffeisenbank gehört bundesweit zu den kleinsten Instituten im Kreis der Genossenschaftsbanken. Kleinere Banken gebe es nur noch in Bayern, heißt es in Fachkreisen.



Geschäftszahlen der Rosbacher Bank

Geschäftsvolumen: 50,4 Mio. Euro

Bilanzsumme: 50,3 Mio. Euro

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden: 43,2 Mio. Euro

Spareinlagen: 16,4 Mio. Euro

Forderungen an Kunden: 21,462 Mio. Euro

Rücklagen: 4,104 Mio. Euro

Dividende: zwei Prozent

Mitarbeiter: 11

Mitglieder: 557

(Zahlen zum Stichtag 31. Dezember 2020)

Rund um die Windecker Bank beackern vor allem größere Genossenschaftsbanken das Geschäftsfeld: die VR-Bank Rhein-Sieg, die Volksbank Oberberg, die VR-Bank Köln Bonn, die in Leuscheid eine Automatenfiliale unterhält, und die Westerwaldbank, die sich gerade erst aus Windeck zurückgezogen hat. In Rosbach selbst betreibt die Volksbank Hamm, mit der die Fusion gescheitert ist, eine Filiale.