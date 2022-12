Sechs-Punkte-Plan Schulausschuss will die Platz-Situation in Eitorf verbessern

Eitorf – Eine Liste von sechs Punkten zur Verbesserung der Schulsituation, die kurz- bis langfristig umgesetzt werden sollen, hat der Schulausschuss einstimmig beschlossen. Priorität hat dabei vor allem der Ausbau der Schule an der Sieg. Die Sekundarschule verliert nämlich dieses Jahr etwa 70 Schüler aus Eitorf an die Gesamtschulen in Hennef und Windeck. „Die Eltern stimmen mit den Füßen ab,“ sagt dazu der Vorsitzende des Schulausschusses, Dietmar Tendler (SPD).

Alle Ausschussmitglieder waren sich darüber einig, dass die Gebäude der Sekundarschule sich in einem besonders schlechten Zustand befinden. Die Schüler können in diesen Corona-Zeiten nicht vernünftig arbeiten, weil sie viel zu eng zusammensitzen. Aber auch im Lehrerzimmer muss unbedingt etwas passieren.

Eitorfer Sekundarschule in schlechtem Zustand

Im Ausschuss schilderte auch Wolfgang Müller (CDU) den schlechten Zustand der Schule und sprach von einer katastrophalen Entwicklung in den vergangenen fünf Jahren. Deshalb soll der Ausbau der Schule beschleunigt werden. Christina Quadt von der Gemeindeverwaltung berichtete, der geplante Anbau könnte 2024/25 errichtet und Planungskosten schon im Haushalt 2022 berücksichtigt werden.

Verbesserungen sind aber auch an den Grundschulen notwendig. Der Rat soll die Verwaltung beauftragen, anstelle einer Sanierung der Mosaikschule die Möglichkeit für einen Neubau zu prüfen und baldmöglichst eine Lösung vorzuschlagen. Eine Möglichkeit wäre ein Neubau auf dem Gelände der Firma Irislacke.

Weiter ist zu prüfen, ob der Standort Mühleip aus dem Verbund Alzenbach/Mühleip wieder als selbstständige Schule geführt werden kann. Insgesamt müsse man darüber nachdenken, sagt Bürgermeister Rainer Viehof, inwieweit Bauamt, Tiefbauamt und Schulamt angesichts der vielen Aufgaben personell verstärkt werden sollen. Da müsse auf jeden Fall etwas getan werden.

Zur Zeit soll der Stellenbedarf untersucht werden. Der Rat, der am heutigen Montag tagt, soll laut Ausschuss außerdem befürworten, das Betreuungsangebot in Eitorf mittelfristig zu vereinheitlichen. Für alle Grundschulstandorte könnte eine offene Ganztagsschule eingerichtet werden.