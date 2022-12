Windeck-roth – In einer Haumauer landete am Freitagmorgen ein PKW eines 58-jährigen Windeckers. Er wollte gegen 6.30 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt in Windeck-Roth nach links in die Obernauer Straße einbiegen.

Laut Polizei übersah er den vorfahrtsberechtigten Kleinwagen eines ebenfalls aus Windeck stammenden 21-Jährigen. Die Autos kollidierten. Durch die Aufprallwucht schleuderte der Van des 58-Jährigen zunächst gegen ein Verkehrszeichen und rollte auf ein angrenzendes Grundstück. Dort durchbrach er einen Holzzaun, rutschte einen mehrere Meter tiefen Hang hinunter und krachte in die Mauer eines Wohnhauses. Die 47-jährige Beifahrerin wurde dabei ebenso verletzt wie der 13-jährige Sohn auf dem Rücksitz.

Beide, wie auch der 21-jährige Toyota-Fahrer, der alleine unterwegs war, kamen mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Die Feuerwehr Windeck erkundete die Schäden am Wohnhaus. Zur weiteren Beurteilung soll eine Fachfirma hinzugezogen werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.