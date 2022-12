Windeck – Zu einem Feuer mit Menschenleben in Gefahr wurde am Freitagmorgen kurz vor 6 Uhr die Freiwillige Feuerwehr gerufen. Über eine Warn-App war die Meldung eingegangen, dass es im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Waldbröler Straße zu einem Ölbrand gekommen sei. Drei Personen wären bedroht.



Die Freiwillige Feuerwehr eilte sofort nach Schladern zu der Adresse, in deren Erdgeschoss ein Restaurant ist. Doch die Einsatzkräfte konnten keine Flammen, keinen Rauch finden. Mitarbeiter der Leitstelle gingen dem vermeintlichen Notruf nach und orteten das Handy, von dem die Nachricht abgeschickt worden war, in Rüdesheim am Rhein. Angemeldet war es an einer Anschrift in Berlin. Jetzt wird ein Verfahren wegen Missbrauch des Notrufs eingeleitet. (rvg)