Europapreis: Stiftung Adenauer-Haus zeichnet Schüler aus

Feuer in Wohnhaus richtet hohen Sachschaden an

Beim Brand eines Wohnhauses im Taunus ist ein Schaden von 250 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, ging in Merzhausen (Hochtaunuskreis) in der Nacht zum Sonntag zunächst eine Scheune in Flammen auf. Das Feuer griff dann auch auf das Wohnhaus über und richtete erheblichen Schaden an. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Wie es zu dem Brand kam, blieb zunächst unklar.