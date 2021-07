Einsatz in Hennef: Feuerwehr säubert Straße nach Schlammlawine

Hochschulpräsidenten verständigen sich auf «Hamburger Protokoll»

Hochschulpräsidenten aus aller Welt haben sich in einer dreitägigen Konferenz in Hamburg auf grundsätzliche Werte für ein globales Hochschulsystem verständigt. Dabei dreht es sich unter anderem um Chancengleichheit beim Hochschulzugang unabhängig vom sozialen und finanziellen Status, um eine Balance zwischen Bildung und Ausbildung sowie um die Freiheit von Forschung und Lehre, erläuterte Hamburgs Universitätspräsident Prof. Dieter Lenzen am Freitag die Kernpunkte des verabschiedeten «Hamburg Protokolls». F