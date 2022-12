Hennef – Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Metzgerei an der Westerwaldstraße in Hennef eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hatten die Täter offenbar Hunger: Sie entwendeten Bargeld, aber auch Wurstwaren aus der Auslage.

Den Angaben zufolge hebelten die Täter vermutlich einen Zugang zu den Verkaufsräumen auf und flüchteten nach der Tat unerkannt. Die Polizei fragt eventuelle Zeugen: Wer hat im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen in der Westerwaldstraße etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. (ps)