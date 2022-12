Erdreich und Büsche rutschten 30 Meter in die Tiefe.

Lohmar – Im Ortsteil Höngesberg ist am Freitag ein Hang abgebrochen. Auf einer Breite von etwa acht Metern rutschten am Nachmittag Erdreich und Bewuchs etwa 30 Meter in die Tiefe. Die Wucht der Erdmassen riss sogar einen Baum samt Wurzelwerk von der Hangkuppe, der unten auf dem Weg einen neuen Platz fand.



Bemerkt wurde der Hangrutsch auf dem unterhalb liegenden Campingplatz, der aber nicht in Gefahr war.



Auf der Straße in Richtung Scheiderhöhe waren bereits zuvor Teile des Banketts und auch der Straße weggebrochen. Mitarbeiter des Ordnungsamts sperrten diese Verbindung nun halbseitig für den Verkehr.



Bereits im vergangenen Jahr waren in Höngesberg bei Scheiderhöhe mehrfach Hänge nach starken Regenfällen ins Rutschen geraten.