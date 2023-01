Zwei junge Rollerfahrerinnen sind bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag in Lohmar verletzt worden.

Lohmar – Bei einem Auffahrunfall in Donrath sind am Montagmittag zwei junge Rollerfahrerinnen verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich an der Straße Zur Burghart vor dem Küchencenter in Donrath-Mitte.



Die 18-jährige und ihre gleichaltrige Sozia fuhren auf ihrem pinkfarbenen Gefährt auf der B 484 in Richtung Wahlscheid. Gegen 13.15 Uhr musste der Fahrer eines schwarzen Audi verkehrsbedingt bremsen. Die Rollerfahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf.



Sie und ihre Begleiterin stürzten und erlitten leichte Verletzungen. Zwei Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus. Die vier Insassen des Audi blieben unverletzt. Die Unfallaufnahme dauerte rund eine Stunde. Die Polizei leitete den Verkehr einspurig an der Unglücksstelle vorbei. (mfu)