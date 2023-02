Niederkassel – Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in das Café Hafenschlösschen an der Ecke Rheinallee/Oberste Gasse in Mondorf eingedrungen. Sie schlugen laut Polizei eine Fensterscheibe ein, um in die Räume gelangen zu können. Dort brachen sie die Kassenschublade auf und stahlen einen dreistelligen Bargeldbetrag samt Trinkgeldkasse der Angestellten.



Ein weiterer Einbruch ereignete sich in derselben Nacht zwischen 22.30 und 5.30 Uhr nur wenige hundert Meter entfernt in einer Metzgerei an der Provinzialstraße. Hier gelangten die Täter vom Innenhof durch ein offenes Fenster in das Gebäude. Auch hier erbeuteten sie einen dreistelligen Geldbetrag aus der Kasse. Hinweise nimmt die Polizei zu beiden Taten unter 02241/541-3221 entgegen. (mfu)