Diamanthochzeit in Niederkassel: Anton Brüske ersteigerte Brigitta in der Mainacht

Niederkassel -

Der Wonnemonat Mai half mit bei den Eheleuten Toni (82) und Brigitta Brüske (80), die vor 60 Jahren in St. Dionysius vor den Traualtar traten. Denn in der Mainacht 1959 ersteigerte Anton Brüske die damalige Brigitta Troche als Maigräfin und führte sie beim Maifest auf dem Rheidter Markt zum ersten Mal offiziell aus. Von diesem Moment an blieben die beiden zusammen.