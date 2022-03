Viele für Blühwiesen: 500 Vorschläge für Klimaschutzkonzept in Niederkassel eingereicht

Niederkassel -

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt haben sich mit mehr als 500 eigenen Vorschlägen und mehr als 5000 Bewertungen an den Vorbereitungen für die Aufstellung eines Klimaschutzkonzepts beteiligt.



Die Stadt hatte dafür von September bis November eine Online-Ideenkarte zur Verfügung gestellt, auf der Vorschläge für künftige Klimaschutz-Aktivitäten der Stadt gemacht oder bereits eingetragene Vorschläge bewertet werden konnten.



Interesse an Radweg-Ausbau in Niederkassel



Am größten war die Bürgerbeteiligung nach Angaben der Stadtverwaltung mit 275 Vorschlägen beim Thema Mobilität, wo vor allem der Ausbau von Radwegen sowie die Verkehrsberuhigung, etwa durch weitere Tempo-30-Zonen, im Mittelpunkt des Interesses stand. Auch für die Entsiegelung von Flächen, die Schaffung von Blühwiesen sowie den Schutz und die Pflanzung von Bäumen haben sich viele Teilnehmende ausgesprochen.



Alle eingereichten Vorschläge sollen in den kommenden Monaten bei der Ausarbeitung eines Niederkasseler Klimaschutzkonzepts von Verwaltung und Politik diskutiert, bewertet und gegebenenfalls in einen Maßnahmenkatalog aufgenommen werden, der dann in den kommenden Jahren schrittweise umgesetzt wird.



Das Klimaschutzkonzepts soll im Juni vom Stadtrat beschlossen und anschließend auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht werden. In ihm sollen die grundsätzlichen Klimaschutzziele der Stadt festgelegt werden, außerdem konkrete Schritte etwa zu Energieeinsparung, Energieeffizienz und Mobilität sowie Strategien zur Anpassung an den Klimawandel.



Alle Vorschläge, die auf der Online-Ideenkarte gemacht wurden, können dort auch weiterhin eingesehen werden. Eine Beteiligung ist aber nicht mehr möglich.