Bei Baggerarbeiten wurde in Hangelar eine Gasleitung beschädigt.

Sankt Augustin – Bei Baggerarbeiten in einem Vorgarten am Hangelarer Hirschbergweg ist eine Gasleitung beschädigt worden. Es gab einen massiven Gasaustritt. Weil der Brennstoff bei geöffneten Fenstern in die benachbarten Häuser zog, räumten Polizei und Feuerwehr neun Gebäude im Umfeld.

Die Feuerwehr sorgte für den Brandschutz im Hirschbergweg. Copyright: Ralf Rohrmoser-von Glasow

Gleichzeitig bauten die Einsatzkräfte unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Herbert Maur den Brandschutz auf. Der Netzbetreiber Rhein-Sieg-Netz schieberte die defekte Leitung ab und trennte sie so vom übrigen Netz.

Messtrupps der Feuerwehr untersuchten die Wohnungen und gaben sie schließlich wieder frei. Nach anderthalb Stunden konnten die Menschen zurückkehren.

Mitarbeiter der Rhein-Sieg-Netz sind derzeit noch dabei, die Gasleitung zu reparieren und das betriffene Haus wieder mit Gas zu versorgen.