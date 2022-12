Sankt Augustin – Diebe haben in Sankt Augustin einen Wandtresor neben dem Altar in der Kirche Sankt Mariä Heimsuchung gestohlen. Die 64-jährige Küsterin stellte am Donnerstag fest, dass der Tresor verschwunden war. Die Kirche ist zur Tageszeit unverschlossen. Die Diebe rissen den 40x40 Zentimeter großen Wandtresor, der sich hinter einer Schranktür befand, aus der Wand.

Die Polizeiwache Sankt Augustin nimmt Hinweise unter der 02241-541-3321 entgegen. (hen)