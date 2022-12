Sankt Augustin – Ein 16 Jahre alter Sankt Augustiner wurde am Mittwoch bei einem Fahrradunfall schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr er mit seinem Fahrrad den Eschenweg in Sankt Augustin in Richtung Kastanienweg. Aus bislang ungeklärten Gründen übersah er dabei ein geparktes Auto am Straßenrand. Er stoß mit dem Wagen zusammen und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in die Bonner Uniklinik. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (hen)