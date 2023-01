Siegburg – Auf der Autobahn 3 ist am Donnerstagnachmittag gegen 17.20 Uhr etwa 200 Meter nördlich der Raststätte Siegburg Ost ein Auto in Brand geraten. Der Fahrer aus Baden-Württemberg lenkte das Fahrzeug in Fahrtrichtung Köln noch auf den Seitenstreifen. Er konnte sich aus dem Auto retten und sogar sein Gepäck noch sichern, ehe das Auto vollständig in Flammen stand.



Feuerwehrleute aus Siegburg löschten die Flammen. Das Auto brannte vollständig aus. Copyright: Marius Fuhrmann

Die Feuerwehr aus Siegburg konnte die Flammen schnell löschen. Die Autobahn in Fahrtrichtung Köln war zunächst voll gesperrt, ist jetzt aber zum Teil wieder für den Verkehr geöffnet. (mfu)