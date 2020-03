Brand in Siegburg: Starker Rauch entwickelte sich im Keller eines Wohnhauses

Siegburg -

Zu einem Kellerbrand in der Katharinenstraße in Siegburg-Zange ist die Feuerwehr am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr gerufen worden. Bei einer Unterverteilung waren Kabel und Kunststoff in Brand geraten und durch das Schmoren entwickelte sich erheblicher Rauch, der durch das gesamte Treppenhaus den vierstöckigen Hauses zog.



Der Eingang befand sich in einem Hinterhof, der durch eine Garagen-Einfahrt gut erreichbar war. Acht der neun Personen, die sich in den acht Wohnungen befanden, konnten schnell das Gebäude verlassen. Eine bettlägerige Frau war dazu nicht in der Lage und wurde in einem rauchfreien Raum vom Notarzt betreut.



Alle Personen wurden untersucht, blieben aber unverletzt und so leiteten die Einsatzkräfte unter der Leitung von Torsten Becker die Entrauchungsmaßnahmen ein.



42 Feuerwehrmänner aus Siegburg und Troisdorf waren mit zehn Einsatzfahrzeugen vor Ort. Rettungswagen und Notarzt waren ebenfalls alarmiert worden. Nach gut zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.