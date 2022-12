Siegburg – Gewichtige Beute machten Unbekannte in der Nacht von Montag zu Dienstag zwischen 19.50 und 7.15 Uhr. Die Täter hebelten an der Rückseite eines Firmengebäudes an der Lindenstraße ein Fenster auf und schlugen die Scheibe ein.



Aus den Büros erbeuteten sie unter anderem einen rund 150 Kilogramm schweren Tresor. Außerdem nahmen sie mehrere Geldkassetten, einen E-Scooter und Geld mit.



Für den Abtransport müssen sie, so die Polizei, ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen unter 02241/541-3121. (rvg)